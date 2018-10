Ebola | OMS | l’epidemia in Congo si allarga | basso rischio per l’Europa

Epidemia di Ebola in Congo - OMS : rischio di diffusione all’estero “molto alto” : Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio che l’Epidemia di virus Ebola si diffonda fuori dai confini del Congo è “molto alto” dopo la scoperta di 2 casi vicino al confine con l’Uganda. Per l’OMS lo scoppio della febbre emorragica nella parte nord-orientale del Paese è più preoccupante del precedente focolaio del nordovest: è più difficile da contenere a causa di una popolazione fitta e della ...

Epidemia di Ebola in Congo - OMS : potrebbe “peggiorare rapidamente” : Secondo Peter Salama, direttore per le emergenze dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’Epidemia di Ebola nella Repubblica democratica del Congo rischia di “peggiorare rapidamente” a causa dei continui attacchi di gruppi armati, della resistenza delle comunità e della diffusione geografica della malattia. “Siamo estremamente preoccupati per il fatto che diversi fattori potrebbero aggiungersi nelle prossime ...

Ebola - l’Oms : “L’epidemia arriva nella città di Oicha che è circondata dai ribelli” : L’epidemia di Ebola in corso nella Repubblica democratica del Congo si è diffusa alla città di Oicha che è circondata dai ribelli delle Forze Democratiche Alleate (Adf), suscitando preoccupazioni nei soccorritori. Come ha sottolineato il responsabile emergenze dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Peter Salama, “per la prima volta abbiamo un caso confermato in un’area a forte insicurezza: era davvero il ...

Ebola - OMS : registrati 41 decessi legati al virus in Congo : A causa dell’epidemia di Ebola che ha colpito il nord-est della Repubblica democratica del Congo sono morte almeno 41 persone: lo rendono noto l’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms) e le autorità sanitarie locali. “In data 13 agosto si registra un totale di 41 decessi“, ha spiegato il portavoce dell’Oms durante un punto stampa a Ginevra. In totale sarebbero 57 i casi di febbre emorragica segnalati nella ...

Ebola : 52 casi in Congo - l’OMS chiede l’accesso alle zone colpite : Secondo quanto reso noto dal Ministero della Salute, il nuovo focolaio di Ebola scoppiato in Repubblica Democratica del Congo ha colpito finora 52 persone e ha provocato la morte di 39 persone. L’epidemia si sta diffondendo nella provincia del North Kivu, al confine con il Ruanda, ed è la prima volta che il virus colpisce in una zona in conflitto. L’Oms ha chiesto un maggiore accesso alle zone colpite, dove hanno luogo scontri tra ...