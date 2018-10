“È successo” La profezia di Ezechiele sulla fine del mondo si è avverata

caffeinamagazine

(Di lunedì 8 ottobre 2018) “Un chiaro segno del cielo, quei pesci non sono lì per caso”. Ilsi è fermato cercando di capire il significato scientifico e religioso di un fatto senza dubbio parecchio strano. Parliamo delladie sull’avvicinarsi delladel‘quando il Mar Morto prenderà vita’. Di cosa parliamo? Di una leggenda che però ha tutt’altro significato. Tuttavia, di recente, un fotoreporter israeliano sostiene di aver scoperto tra delle doline d’acqua dolce che si affacciano sul Mar Morto delle forme di vita precedentemente inesistenti nella regione inospitale. Non a caso il Mar Morto ha assunto questa denominazione proprio a causa del suo ambiente arido e della scarsità di vita acquatica: il mare che bagna Israele e la Cisgiordania ha una salinità del 37%, quasi dieci volte più salato dell’oceano, e per questo inospitale. Il fotoreporter israeliano Noam ...