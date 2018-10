blogo

: E' successo in tv - 8 ottobre 2012: Adriano Celentano porta Rock Economy su Canale5 - tvblogit : E' successo in tv - 8 ottobre 2012: Adriano Celentano porta Rock Economy su Canale5 - dario_tuorto : RT @larsenfede: Elezioni in Brasile: riporto di seguito una serie di frasi del candidato presidenziale dell'estrema destra brasiliana, prim… - PuglieseChiara3 : 'Quello che conta veramente non è il successo, ma la felicità.' -Ermal Meta (Showcase Lugano 5 ottobre 2018) -

(Di lunedì 8 ottobre 2018)è conosciuto non solo per la sua lunga storia musicale ma anche per i suoi altrettanto lunghi monologhi che in spettacoli come in quella discussa ottava edizione di Fantastico su Rai 1 nel 1987, Francamente me ne infischio nel 1999, 125 milioni di caz**te nel 2001 epolitik nel 2005 molto spesso hanno dato vita a polemiche per le affermazioni del cantante (ma su questo ci torneremo in un altro appuntamento della nostra rubrica)Oggi ci vogliamo soffermare su un evento che Canale 5 attese come poche altre occasioni:. Lo spettacolo fu trasmesso dalla rete ammiraglia Mediaset in 2 prime serate in diretta dall'Arena di Verona (l'8 e 9) e segnò il ritorno alle esibizioni dal vivo del molleggiato dopo 18 anni.E'in tv - 8supubblicato su TVBlog.it 08 ...