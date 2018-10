È stato catturato Hisham al Ashmawy | uno dei miliziani islamisti più pericolosi del Nord

Firenze - finisce la caccia all’uomo : il 48enne si è arreso ed è stato catturato : Il fermato è Rolando Scarpellini, 48enne ex calciante ricercato da mercoledì per aver aggredito una donna in un locale ed essersi aggirato per le strade armato di una pistola. L'uomo è stato convinto a consegnarsi dopo una trattativa ma, durate l'interrogatorio in Questura, avrebbe minimizzato i fatti a lui contestati.Continua a leggere