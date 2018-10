: 'Due poliziotti aggrediti da 50 migranti a Foggia'. La denuncia del Sap - HuffPostItalia : 'Due poliziotti aggrediti da 50 migranti a Foggia'. La denuncia del Sap - serenel14278447 : RT @HuffPostItalia: 'Due poliziotti aggrediti da 50 migranti a Foggia'. La denuncia del Sap - IlGiannon : RT @HuffPostItalia: 'Due poliziotti aggrediti da 50 migranti a Foggia'. La denuncia del Sap -

A Foggia duesono statida 50che si sono scagliati contro gli agenti prendendoli a calci e pugni. I dueavevano fermato per un controllo un cittadino gambiano di 26 anni, poi arrestato perchè ha tentato di investire gli agenti con l'auto. La cinquantina di extracomunitari risiede al Cara di Borgo Mezzanone. Ihanno riportato ferite guaribili in 15 e 30 giorni. L'episodio è stato riferito dal sindacato di polizia Sap che ha chiesto maggiori tutele per isu strada(Di lunedì 8 ottobre 2018)