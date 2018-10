Due poliziotti aggrediti a calci e pugni da 50 migranti a Foggia

"Due poliziotti aggrediti da 50 migranti a Foggia". La denuncia del Sap : Nel corso di controlli anticaporalato nelle campagne di Borgo Mezzanone, la polizia ha arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, un cittadino del Gambia con precedenti, Omar Jallov, di 26 anni, che ha provato a investire con l'auto due agenti che gli avevano intimato di fermarsi, e poi li ha aggrediti con l'aiuto di altri migranti.Dopo aver provato a investire i poliziotti, il gambiano è fuggito inseguito dagli ...

Ottantenne bagna Due poliziotti mentre innaffia i fiori in balcone : multa da 50 euro : La donna ha accidentalmente sfiorato due agenti di polizia mentre annaffiava le sue piante sul balcone, facendo cadere qualche goccia d'acqua.Continua a leggere

AG : lite per parcheggio degenera - Due poliziotti feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Salerno - Due stranieri si gettano da ponte per evitare poliziotti : Pur di sottrarsi ad un eventuale controllo da parte delle forze dell"ordine hanno preferito lanciarsi nel vuoto dall"autostrada A2, in prossimità dell"uscita per Contursi Terme (Salerno).Così due cittadini stranieri che stavano attraversando a piedi il cavalcavia che collega con la strada statale Fondo Valle Sele hanno deciso di agire, alla vista di una volante della polizia stradale. Troppa la paura di essere fermati.Il fatto è avvenuto intorno ...

Depistaggio Borsellino : udienza preliminare per un dirigente e Due poliziotti : Sono accusati di aver depistato le indagini sulla strage di Via D'Amelio. Era presente la figlia del magistrato, Fiammetta Borsellino: 'lo Stato non c'è perché non si è costituito parte civile, ...

“Era consenziente” - la versione dei Due allievi poliziotti accusati dello stupro di Rimini : Proseguono le indagini in merito alla presunta violenza sessuale avvenuta in un albergo di Rimini ai danni di una giovane turista tedesca da parte di due aspiranti agenti della Scuola di Polizia di Brescia. La 19enne: "Ho detto loro di fermarsi, ma mi hanno violentata".Continua a leggere

Rimini : turista violentata - indagati Due allievi poliziotti : Una turista tedesca ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale di gruppo a Rimini. Sul registro degli indagati sono finiti due allievi agenti di polizia di Brescia, rispettivamente di 21 e 23 anni, che sono stati proprio dalle forze dell’ordine locali. Secondo la prima ricostruzione, la ragazza che era arrivata in Italia per trascorrere le vacanze sulla Riviera Romagnola, ma sabato pomeriggio è stata aggredita e violentata in ...

Maxi-rissa tra bande a Roma - feriti Due poliziotti : arrestati cinque stranieri : Una Maxi-rissa tra bande di sudamericani. Qualcuno è entrato in un bar e ha preso sedie e sgabelli per scagliarli contro i rivali. È accaduto ieri mattina, intorno alle sette, su un tratto di via dell'...

Turista 19enne stuprata in hotel : indagati Due allievi poliziotti : I due agenti sono accusati di violenza sessuale di gruppo, avvenuta nel pomeriggio di sabato 25 agosto in un albergo di...