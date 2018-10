Drone Contro Aereo : Cosa Succede? : Cosa succede a un Aereo colpito da un Drone? Ecco la simulazione in un video. SContro tra Drone e Aereo per capire Cosa succede. Si rompe un Aereo colpito da un Drone? Collisione Drone vs Aereo, uno studio rivela Cosa succede Ti sei mai chiesto Cosa potrebbe succedere se un Drone si scontrasse con un […]

Fiamme dopo scontro a Dronero - ferito in auto cappottata a Bra : Due incidenti nella notte tra sabato e domenica 23 settembre a Dronero e Bra. Il primo incidente alle 2 a Dronero nella zona industriale dove un'auto si è incendiata dopo uno scontro. Fortunatamente ...

Carabinieri - nasce il nuovo squaDrone 'Cacciatori di Puglia' per controllo territorio e ricerca catturandi : Erano già presenti in Sardegna, Calabria e Sicilia. Nascono ora anche i 'Cacciatori di Puglia'. Questa mattina, a Vico del Gargano, in provincia di Foggia, presso il distaccamento dell'Aeronautica ...