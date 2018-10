Domenica Live | il compagno di Lory Del Santo in lacrime

ilgiornale

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Ha destato molta curiosità l"entrata diDelnella Casa del GF Vip. La showgirl, che cerca di superare la morte del figlio mettendosi in gioco come concorrente per il reality di Canale 5, ha scosso il pubblico del web e non solo. Secondo Marco Cucolo, l"attualedella Del, la terapia sta funzionando.Intervenuto al programma di Barbara D"Urso, ildiDel, ha rivelato particolari sull"attuale situazione emotiva dell"ex diva del "Drive In". "La sto seguendo con attenzione" afferma, "e sta affrontando serenamente il gioco. Fa cose che dopo la morte di Loren non faceva più" continua Cucolo, "non mi aspettavo di vederein queste condizioni, non la lascerò mai sola ." La showgirl infatti nel periodo successivo alla tragedia, non usciva di casa e non mangiava di più, arrivando a perdere ben 15 chili. "Guardava un punto fisso nel vuoto" continua il ...