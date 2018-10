Disfunzione erettile | anche l’impotenza è scritta nei geni

meteoweb.eu

(Di lunedì 8 ottobre 2018) E’ stata scoperta un’area del genoma associata a un aumento del rischio di: lo ha rilevato uno studio condotto da esperti del Kaiser Permanente, i cui risultato sono stati pubblicati su “Proceedings of the National Academy of Sciences”. La, ossia l’incapacità di ottenere e mantenere un’erezione sufficiente per l’attività sessuale, è una condizione comune per gli uomini di età prevalentemente media o anziana: è legata a molte cause, come fattori neurologici, ormonali e vascolari ed esisteva già il sospetto che la genetica potesse influire in circa un terzo dei casi. Ora la nuova ricerca ha scoperto che variazioni in un punto specifico del genoma – chiamato locus genetico – vicino al gene Sim1 sono significativamente associate ad un aumentato rischio di. I ricercatori sono ...