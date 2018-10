DIRETTA Italia Thailandia risultato live 0-0 streaming video Rai | 1^ set | via!

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : lunedì 8 ottobre. Italia a caccia di medaglie. Ceccon - Di Veroli - Valanzano e Maiorca guidano la truppa tricolore : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, seconda giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-2 in cui l’Italia va all’assalto delle medaglie in alcune specialità. Nel nuoto, dopo l’argento stupendo di Marco De Tullio nei 400 stile libero, ci proverà il talentuoso Thomas Ceccon a farsi trovar pronto mentre nelle scherma Davide Di Veroli, nella spada maschile, vorrà regalare ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : domenica 7 ottobre. ITALIA D’ARGENTO : secondo posto per Marco De Tullio nei 400 stile e Martina Favaretto nel fioretto femminile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, oggi domenica 7 ottobre incominciano le gare a Buenos Aires (Argentina). Prima giornata che prevede subito l’assegnazione di diverse medaglie e ci sarà tanta ITALIA impegnata in gara: spiccano soprattutto Giorgia Villa che incomincerà la sua avventura al corpo libero, Thomas Ceccon e Anna Pirovano nel nuoto, Laura Rogora nell’arrampicata sportiva. Gli azzurri ...

LIVE Modena-Trento volley - Finale Supercoppa Italiana 2018 in DIRETTA : 2-0 - dominio dei Canarini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Trento, Finale della Supercoppa Italiana 2018 di volley maschile. Al Pala Barton di Perugia si assegna il primo trofeo della stagione: da una parte i Canarini che ieri hanno sconfitto Civitanova al termine di una maratona infinita, dall’altra i dolomitici che a sorpresa hanno surclassato i favoriti padroni di casa. Andrà dunque in scena l’atto conclusivo che in pochi si aspettavano, ...

Street Food Battle - la seconda stagione su Italia 1 : prima puntata in DIRETTA : Street Food Battle si prepara alla sua seconda stagione, al via questa notte - tra domenica 7 e lunedì 8 ottobre -, dopo la puntata domenicale de Le Iene. Inizio previsto per le 00.50, orario che tradisce un certo disinteresse per la rete verso un prodotto che richiede comunque partecipazione e ascolto, anche se col nobile traino de Le Iene.prosegui la letturaStreet Food Battle, la seconda stagione su Italia 1: prima puntata in diretta ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : domenica 7 ottobre. Italia all’assalto delle medaglie : ci sono Villa - Ceccon e Rogora : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, oggi domenica 7 ottobre incominciano le gare a Buenos Aires (Argentina). Prima giornata che prevede subito l’assegnazione di diverse medaglie e ci sarà tanta Italia impegnata in gara: spiccano soprattutto Giorgia Villa che incomincerà la sua avventura al corpo libero, Thomas Ceccon e Anna Pirovano nel nuoto, Laura Rogora nell’arrampicata sportiva. Gli azzurri ...

LIVE Italia-Azerbaijan volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : le Tigri azzurre a caccia di una vittoria fondamentale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Azerbaijan, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Osaka (Giappone) inizia la seconda fase della rassegna iridata, le azzurre tornano in campo dopo aver infilato cinque vittorie consecutive e vanno a caccia del sesto sigillo che ci avvicinerebbe ulteriormente alla qualificazione alla Final Six della competizione. La nostra Nazionale, reduce dai netti successi su Turchia e Cina, ...