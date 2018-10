Dieci anni dopo Heath Ledger torna il Joker | la versione di Joaquin Phoenix

Buffon : “Potrei giocare altri Dieci anni” : Per nulla amareggiato dall’esclusione della lista dei candidati al Pallone d’oro è un Gigi Buffon carico e tirato a lucido quello che si confessa all’edizione odierna dell’Equipe. Soprattutto è un Gigi Buffon che non si pone limiti, che non sente ancora lontana la campanella dell’ultimo giro e che avverte: “quando avevo 30 anni ero convinto […] L'articolo Buffon: “Potrei giocare altri dieci ...

Rapporto IPCC - Greenpeace : “Dobbiamo tagliare le emissioni globali entro i prossimi Dieci anni” : In riferimento pubblicazione del Rapporto dell’ONU-IPCC su come mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 °C, Jennifer Morgan, Direttrice Esecutiva di Greenpeace International, ha dichiarato: “Il Pianeta è in fiamme. Se vogliamo evitare altri tragici incendi, altre gravi tempeste e ulteriori perdite di vite umane, dobbiamo tagliare le emissioni globali entro i prossimi dieci anni. Una sfida enorme, ma che possiamo affrontare. Non ...

Forteto - violenze su minori : santone condannato a 8 anni/ Ultime notizie - i Dieci comandamenti della setta : Forteto, violenze su minori: santone condannato a 8 anni. Ultime notizie, i dieci comandamenti della setta: la testimonianza di una vittima, "Stato ci ha abbandonati"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 10:25:00 GMT)

Pace fiscale - si potranno rottamare le cartelle col Fisco in Dieci rate per cinque anni : Prime indiscrezioni sul decreto fiscale del governo Conte: ci saranno cinque anni di tempo per sanare le cartelle delle Agenzie delle Entrate e si potrà ottenere un pagamento in dieci rate. Al provvedimento potranno accedere anche i "sospetti evasori", ovvero coloro che hanno ricevuto un accertamento della Guardia di Finanza.Continua a leggere

Rieti - scomparsa da Dieci anni ritrovata mummificata vicino al letto : Il corpo mummificato , verosimilmente riconducibile a Marisa Cristante, classe 1932, residente a Pozzaglia Sabina in provincia di Rieti, è stato trovato vicino al letto in un appartamento di ...

Cinque anni e Dieci rate - come fare pace con il fisco : Nuova rottamazione delle cartelle e definizione agevolata per le liti pendenti con l'Erario. Ecco alcune delle misure contenute nell'ultima bozza dello schema di decreto fiscale collegato alla manovra ...

Era latitante da quasi Dieci anni ma prendeva la pensione sociale : La Guardia di Finanza del primo Gruppo Napoli ha individuato un soggetto di origini partenopee, che, nonostante fosse stato colpito dall'ottobre del 2009 da un provvedimento di cattura per reati di ...

'Dieci' - il nuovo album di Valerio Scanu per i 10 anni di carriera : Un disco che parla d'amore in tante forme differenti e sfaccettature, dell'amore come attitudine da cui scaturisce la propria visione del mondo e il modo con cui ci si …

Alessandra Amoroso festeggia Dieci anni di carriera : Ha una faccia buffa e sorridente Alessandra Amoroso. Il tempo scorre velocemente. Sembra ieri che alzava la coppa nella scuola di Amici di Maria de Filippi come vincitrice nell'edizione del 2009. Oggi ...

Valerio Scanu presenta Dieci - da Amici al nuovo album ripercorre 10 anni di carriera : Valerio Scanu presenta Dieci, il nuovo album di inediti in uscita oggi - venerdì 5 ottobre - per festeggiare i suoi primi 10 anni di carriera. Modera l'incontro Elvira Serra del Corriere della Sera che con Scanu condivide le origini: entrambi sono sardi. Oggi esce anche un altro album che celebra i 10 anni di carriera di un altro artista italiano: si tratta di Alessandra Amoroso che compie 10 anni in musica proprio insieme a Scanu. I due ...

Alessandra Amoroso - Dieci anni di musica : 'Oggi sono matura e felice' : Sembra impossibile, ma sono trascorsi dieci anni da quando una timida ragazza salentina saliva sul palco di Amici e iniziava la sua carriera. Era Alessandra Amoroso , ancora ragazzina, con una voce ...

Islanda - Dieci anni dopo la crisi… c'è un'altra crisi? : In questi due anni, l'economia è cresciuta ad un tasso annuo rispettivamente del 7,4% e del 4%. Secondo l'operatore aeroportuale ISAVIA, l'aumento annuale di quest'anno dovrebbe essere del 15%. Il ...

"Le mie nuove canzoni sono il diario a colori di Dieci anni di musica" : In fondo avrebbe potuto pubblicare un greatest hits celebrativo e via andare. Invece Alessandra Amoroso ha preferito festeggiare dieci anni di carriera con quattordici canzoni inedite, un disco vero e proprio che si intitola 10 ed è il suo più completo da quando è entrata nella scuola di Amici. Era sorridente e sperduta, allora. Oggi canta di essere La stessa (come da titolo del primo singolo) ma in realtà, poco più che trentenne, ha trovato un ...

Valerio Scanu - 10 anni di carriera celebrati con il nuovo album Dieci : ‘Ho detto tanti vaffa’ : “Nessun rimpianto, nessun rimorso”. E dalla sicurezza con cui lo dice, c’è da credergli: Valerio Scanu festeggia Dieci anni di carriera (era il 5 ottobre 2008 quando, appena diciottenne, si sedeva ad uno dei banchi nella scuola di Amici, il talent di Canale 5) con un disco di inediti, dopo aver celebrato la ricorrenza anche con un’autobiografia dal titolo Giuro di dire la verità. Intanto l’album si chiama Dieci, ...