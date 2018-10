: Di Maio non ha mai veramente lavorato. Mai studiato. In un mese da Politico si paga piu di tutte le tasse pagate ne… - davidealgebris : Di Maio non ha mai veramente lavorato. Mai studiato. In un mese da Politico si paga piu di tutte le tasse pagate ne… - repubblica : Solidarietà dopo l'attacco di Di Maio: 'Oggi più che mai compro #Repubblica e @espressonline'… - MonicaCirinna : Di Maio come Erdogan! Vomita odio su Gruppo Espresso! Schifoso che da ministro dell’industria si rallegri per diffi… -

"Non abbiamo mai detto che dobbiamo rinnegare l'adesione all'Ue o all'Euro. Noi ci dobbiamo restare e approfittare di questo momento storico perarla". Lo puntualizza il vicepremier Di, in conferenza stampa a Berlino. Il governo non vuole il "male dell'Italia", afferma Die sottolinea la "bontà della manovra che non vuole far saltare i conti" dicendosi sicuro che "anche i mercati capiranno". Ma "singolari" le dichiarazioni del presidente del Fondo Salvastati Regling e dell'Ue sull'Italia mentre lo spread saliva.(Di lunedì 8 ottobre 2018)