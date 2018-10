Di Maio si sta comportando da padre di famiglia Ma per il Pd è più facile gridare al

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Dial balcone per alcuni già faceva tanto Mussolini, figurarsi poi quando ha osato dire che col bancomat del reddito di cittadinanza sarebbero state vietate le spese goderecce. Apriti cielo! Per una certa opposizione che da tempo grida al fascismo incombente questo ha definitivamente consolidato la certezza di avere a che fare con un caudillo sudamericano che indica la retta via o un Ayatollah con intenti moraleggianti. Siamo davvero certi che quel terrazzino sia foriero di una nuova piazza Venezia? Non sarà che quelal fascismo nasconda piuttosto un vuoto di idee proprio di chi non ha nulla da dire e dunque paventa la dittatura? Per primo fu Calenda a intuire che la sola salvezza per un partito in caduta libera poteva essere l’arruolamento in un grande fronte repubblicano di stampo antifascista. Questo progetto ha allettato diversi esponenti di spicco della sinistra, ...