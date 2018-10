Di Maio dice che se serve si farà un decreto per il reddito di cittadinanza

Luigi Di Maio e gli hotel a 5 Stelle : quello che la propaganda M5S non dice : Lo fanno tutti i leader del mondo. Il caso diventa di interesse pubblico solo se politici diffondono messaggi di propaganda antisistema per aumentare i consensi e poi " spento il Facebook Live e la ...

Di Maio contro i giornali “Media e Ue vogliono far cadere il Governo”/ Replica La Stampa - “lui dice fake news” : Di Maio attacca duramente i giornali: "muoiono, fake news da Gruppo Espresso". Rivolta della Stampa, Renzi "poi davano a me del caudillo.. qui lui attacca la libertà di Stampa"(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 14:57:00 GMT)

Di Maio assicura che non ci sarà alcun condono. Savona dice che può servire. Ma cos'è un condono? : ... lo voglio dire chiaramente perché noi non avremmo mai votato nessun condono', A dirlo, in diretta Facebook dopo la presentazione a Palazzo Chigi della nota di aggiornamento al Documento di economia ...

Manovra - Di Maio : “Gli ‘altri’ spaventati : ci dicevano ‘non si può fare’ - invece si può”. E promette : “Nessun condono” : “Gli ‘altri’, quelli di prima, ci dicevano che non si poteva fare, perché non c’erano le coperture. Ora che le coperture le abbiamo trovate, ci dicono che non si deve fare. Sono spaventati“. A dirlo, in diretta Facebook dopo la presentazione a Palazzo Chigi della nota di aggiornamento al Def, è il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio. Che promette: “In Manovra non ci sarà nessun ...

Il reddito di cittadinanza non coprirà le spese 'immorali' - lo dice Di Maio - : Roma, 3 ott., askanews, - 'Il reddito sarà erogato su una card la cui tracciabilità non permette l'evasione o spese immorali. Quei soldi servono per assicurare i beni di prima necessità, se vado a ...

Pensione e reddito di cittadinanza anche a stranieri - la Consulta contraddice Di Maio : Sul reddito di cittadinanza nelle ultime giornate si è fatto un gran discutere. La nota di aggiornamento del Def , con lo sforamento del deficit salito al 2,4%, cosa che dà maggior margine di spesa al governo per la prossima legge di Bilancio, ha di fatto aumentato esponenzialmente le possibilità che tutto ciò che vanno promettendo i due partiti di maggioranza, venga davvero messo in pratica. Ed è così che Quota 100 e reddito di cittadinanza, ...

Pensioni anticipate : Di Maio dice sì a Opzione Donna - news esodati e quota 41 : Il Ministro del Lavoro Luigi di Maio, lo scorso 29 settembre, ha rassicurato una delegazione dei Gruppi Uniti, sulle Pensioni anticipate per esodati, quota 41 e Opzione Donna. Ha affermato che le misure saranno inserite nella prossima Legge di Bilancio. Su Opzione Donna, il vicepremier ha detto una cosa ben precisa: è già stata inviata al Mef come rifinanziata, e il Governo non la mette in discussione. Le lavoratrici si aspettano chr ...

Di Maio dice che i tecnocrati remano contro il governo : Roma, 29 set., askanews, - 'Abbiamo un problema enorme, che è quello dei cosiddetti apparati, che continuano a remare contro il governo'. A lanciare l'accusa è stato il vicepresidente del Consiglio, ...

Di Maio : Decreto fiscale entro ottobre con riforma codice appalti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Di Maio dice che abolirà la povertà entro la fine dell’anno : «Con questa manovra, con questa legge di bilancio, avremo abolito la povertà», ha detto a "Porta a Porta" The post Di Maio dice che abolirà la povertà entro la fine dell’anno appeared first on Il Post.

Reddito di cittadinanza solo per gli italiani? Di Maio non può farlo - lo dice la legge : Il vicepremier Luigi Di Maio non può negare ai migranti di accedere al Reddito di cittadinanza. Il sovranismo del welfare...

'Governo compatto - piena fiducia in Tria' - lo dice Di Maio - : Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio a Radio 24, sottolineando che i 'rapporti con Giovanni Tria, ministro dell'Economia, ndr, sono di piena fiducia. …

Di Maio : 'Entro dicembre abolire 140 leggi con un unico codice del lavoro' : Entro dicembre arriverà un 'nuovo codice del lavoro che semplifichi la vita alle imprese' perché oggi c'è 'una giungla di 140 leggi'. Questa la promessa del ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di ...