Di Maio attacca giornali e Ue | ' Sono loro che vogliono far cadere il governo'

Renzi attacca Di Maio su Facebook : 'Povertà? Abolito solo il senso del ridicolo' : Matteo Renzi non ha grande stima di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Non potrebbe essere altrimenti, considerato che si fa riferimento a degli avversari politici. Ogni qualvolta, però, in cui il senatore del Pd si esprime sui due e sulla politica del Governo Conte arrivano vere e proprie stilettate nei confronti delle loro idee e opinioni. L'ex presidente del Consiglio dei Ministri sceglie ancora una volta Facebook per manifestare il proprio ...

Di Maio : “I media e l’Ue ci attaccano perché vogliono far cadere il governo” : "Il sistema mediatico e il sistema europeo ormai hanno deciso che questo governo deve cadere il prima possibile. Ma più fanno così, più ci compattano. Siamo due forze politiche molto diverse che si sono messe insieme con un contratto di governo, ma stanno riuscendo nel miracolo di compattarci con questi attacchi continui perché dobbiamo difenderci e dobbiamo reagire, ma soprattutto dobbiamo difendere l'Italia", ha dichiarato il vicepremier Luigi ...

Renzi contro Di Maio : “Mi accusava di deriva autoritaria - ora attacca la libertà di stampa” : Il senatore del Partito Democratico attacca duramente il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio: "Ha tirato giù la maschera e adesso fanno il tifo per la chiusura dei giornali: un ministro del lavoro che si compiace dei licenziamenti, un vicepremier che attacca la libertà di stampa. Mai visto in Italia".Continua a leggere

Di Maio attacca L'Espresso. Odg : "Emergenza libertà di stampa" - : Il presidente dell'Ordine dei giornalisti ha risposto alle parole del vicepremier contro i giornali che "alterano la realtà e stanno morendo". Solidarietà e vicinanza da tutto il mondo dell'informazione e dall'opposizione. Fnsi: "Attacco tipico delle dittature"

Lega - Di Maio : ‘Nessuna alleanza pre-elettorale. Tante differenze - ma chi attacca ci fa andare sempre più d’accordo’ : “Ci sono Tante cose che ci vedono in disaccordo con la Lega, però questi signori, che ogni giorno attaccano l’Italia e questo governo, stanno riuscendo nel miracolo di farci andare d’accordo sempre di più, ma non c’è nessuna intenzione di fare alleanze pre-elettorali”. Così, a Potenza, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, rispondendo a una domanda sulle elezioni regionali locali. L'articolo Lega, Di Maio: ...

Di Maio attacca i giornali : 'Nessuno li legge più - i cittadini si stanno vaccinando'. E scoppia la polemica : 'Siamo convinti che la diversità delle voci e la libertà di espressione sia un valore per tutti, da difendere sempre, contro chi vorrebbe forse un mondo dell'informazione con una voce unica e magari ...

Di Maio : "No piani B - questa Ue tra pochi mesi finirà" | Salvini : "L'Europa dei banchieri sarà licenziata" | Ma Juncker attacca : "In Italia situazione difficile" : Dopo la lettera arrivata dai commissari Moscovici e Dombrovskis per il vicepremier pentastellato ci sarà "una fase di interlocuzione" con la Commissione Ue ma, ribadisce, "indietro non si torna". Juncker: "Italia in situazione difficile, rispetti i patti". Ma Salvini rincara la dose: "Sarete 'licenziati'"

Cottarelli attacca sul reddito di cittadinanza e bacchetta Di Maio : Roma, 6 ott., askanews, - Pioggia di critiche sulla manovra da Carlo Cottarelli e bacchettate al vicepremier Luigi Di Maio. 'I soldi per far star meglio gli italiani vengono dagli italiani stessi. Se ...

Juncker attacca Di Maio e Salvini : "Usano linguaggio sboccato" : Jean-Claude Juncker torna all'attacco dell'Italia dopo la bocciatura della manovra gialloverde da parte di Bruxelles. Il presidente della Commissione europea per l'ennesima volta ci va giù pesante. ...

Monti attacca in tv Salvini e Di Maio : "L'Italia fa saltare l'Ue" : Mario Monti non molla la presa su Di Maio e Matteo Salvini. Il Loden critica in modo duro la ricetta economica proposta dal governo sul Def . E così intervenendo telefonicamente a l'Aria che tira di ...

Matteo Renzi difende Juncker : “Di Maio e Salvini lo attaccano per nascondere il loro disastro” : L'ex presidente del Consiglio Renzi decide di "non tacere" per non risultare dalla parte di chi "manganella sul web". In un post su Facebook e Twitter ha scritto che l'attacco di Di Maio e Salvini a Juncker è un modo per nascondere degli errori. Queste dichiarazioni hanno portato alla risposta del sottosegretario al Ministero dell'Interno Sibilia: "Qualcuno tolga le pile al pupazzo", ha scritto su Twitter.Continua a leggere

Pizzarotti al vetriolo : 'Salvini-Di Maio : solo gara di slogan' e attacca il suo ex M5S : Federico Pizzarotti fu uno dei primi esponenti del Movimento Cinque Stelle ad ottenere una carica importante come quella di Sindaco di Parma. Tuttavia, la luna di miele tra il primo cittadino parmigiano e i grillini non è durata a lungo, considerato che nel 2016 finì nel registro degli indagati per abuso d'ufficio e venne estromesso dai pentastellati per non aver reso noto fino in fondo, con trasmissione della documentazione allo staff di ...