Deve curare i figli gravemente malati | i colleghi della Città della Salute di Torino gli

huffingtonpost

: “Ci hanno bombardato ospedali in #Afghanistan #Yemen #SudSudan. Non viene più riconosciuta la neutralità del medico… - MSF_ITALIA : “Ci hanno bombardato ospedali in #Afghanistan #Yemen #SudSudan. Non viene più riconosciuta la neutralità del medico… - redazioneiene : Ricordate Panzironi, il giornalista che promette di vivere fino a 120 anni e di curare diabete e Alzheimer con i su… - AntonellaChessa : RT @MSF_ITALIA: “Ci hanno bombardato ospedali in #Afghanistan #Yemen #SudSudan. Non viene più riconosciuta la neutralità del medico che DEV… -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Ha bisogno di giorni di ferie per assistere ie iglieli regalano. Solidarietà tra i dipendentiCittàdi, grazie al nuovo contratto nazionale di lavoro del comparto sanità, siglato lo scorso maggio. Sfruttando una apposita norma, nove dipendenti hanno rinunciato a trenta giorni di ferie, consentendo così al collega di utilizzarle per assistere icon gravi problemi di. La norma del nuovo contratto è prevista dall'articolo 34.Stabilisce che - su base volontaria e a titolo gratuito - sia possibile cedere, in tutto o in parte, le proprie ferie ad un altro dipendentestessa azienda che debba assistere iminori bisogno di cure per particolari condizioni di. Proprio il caso del dipendenteCittà, che ha comunicato la richiesta a tutto il personale, ricevendo la ...