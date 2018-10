Detto fatto | Bianca Guaccero e il gossip impazzito La sua clamorosa confessione in

Bianca Guaccero e Luca Bizzarri fidanzati? La verità a Detto Fatto : Bianca Guaccero e Luca Bizzarri stanno insieme? A svelare la verità è stata la stessa conduttrice in diretta a Detto Fatto. Negli ultimi giorni ha iniziato a circolare il gossip secondo cui il comico genovese e la presentatrice si sarebbero conosciuti e innamorati nei corridoi della Rai. Non solo: secondo alcune fonti la storia – ovviamente segreta – sarebbe diventata così importante da spingerli a progettare le nozze e una ...

Detto fatto - anticipazioni dal 8 al 12 ottobre : un nuova settimana con Bianca Guaccero : Detto Fatto torna su Rai 2 con Bianca Guaccero e Giovanni Ciacci: ecco tutte le anticipazioni da lunedì 8 a venerdì 12 ottobre Comincia una nuova settimana di Detto Fatto in compagnia di Bianca Guaccero e Giovanni Ciacci e tutto il team del programma di Rai2. Ecco in anteprima tutte le curiosità e gli ospiti protagonisti della settimana da lunedì 8 a venerdì 12 ottobre. Detto Fatto, anticipazioni lunedì 8 ottobre Lunedì 8 ottobre la puntata si ...

«Detto Fatto» - i tutorial della settimana dall'8 al 12 ottobre - : Giovedì 11 ottobre Olivia Ghezzi ci accompagna in un viaggio nel meraviglioso mondo della moda con sfilate che ripercorrono la storia del costume dagli anni 20 a oggi, scopriremo grazie al dizionario ...

Bianca Guaccero aspetta la telefonata di Milly Carlucci a Detto Fatto : Detto Fatto anticipazioni: la Carlucci telefonerà a Bianca Guaccero Poco fa il blog televisivo TvBlog.it ha lanciato una clamorosa anticipazione inerente alla puntata di Detto Fatto che andrà in onda su Rai Due Martedì prossimo. Di cosa si tratta? In pratica la popolare conduttrice di Ballando con le Stelle Milly Carlucci telefonerà a Bianca Guaccero per farle un’importante comunicazione. Ovviamente il contenuto di questa telefonata è ...

I Retroscena di Blogo : La telefonata di Milly martedì prossimo a Detto fatto : Detto fatto con la conduzione di Bianca Guaccero sta solcando i mari televisivi del primo pomeriggio del piccolo schermo italico con grandi soddisfazioni e l'interesse del pubblico pare aumenti settimana dopo settimana per una trasmissione leggera, scacciapensieri, che intrattiene i telespettatori sintonizzati a quell'ora su Rai2 con una alta dose di simpatia e di semplicità.Oggi ci vogliamo occupare di questo programma perchè ci è giunta ...

Ascolti tv pomeriggio - 5 ottobre 2018 : Vieni da me vs Detto fatto vs Uomini e Donne : Ultima sfida della settimana per Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne. Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 5 ottobre 2018? Cosa è successo nella trasmissione di Caterina Balivo in onda su Rai 1, i quella di Bianca Guaccero in onda su Rai 2 e in quella di Maria De Filippi in onda su Canale 5? Ecco temi trattati, ospiti presenti in studio e dati Auditel. Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne: temi e ospiti Puntata ricca di ...

Detto fatto - grande successo per Bianca Guaccero che fa dimenticare Caterina Balivo. E per lei anche un nuovo amore… : Ce l’ha fatta Bianca Guaccero, dopo circa un mese di programmazione ha ufficialmente vinto la sfida con Detto Fatto. La showgirl pugliese ha spazzato via dalla memoria la gestione Balivo portando nella trasmissione un suo stile evitando il rischio di un approccio recitato. Un volto fresco e caloroso, spigliata e a suo agio. In poche settimane ha Fatto dimenticare chi l’ha preceduta arrivando in punta di piedi e senza strafare, Detto ...

