Der Spiegel pubblica le carte dell' accordo segreto fra Ronaldo e Mayorga sul presunto

huffingtonpost

: In questo lungo articolo di Der Spiegel sono allineate le prove sul caso Cristiano provenienti dalle mail dei suoi… - tancredipalmeri : In questo lungo articolo di Der Spiegel sono allineate le prove sul caso Cristiano provenienti dalle mail dei suoi… - SkyTG24 : Cristiano Ronaldo, Der Spiegel pubblica l’accordo con Kathryn Mayorga - Chicca141002 : RT @spano81: Mentre in Usa la storia di #CR7 si sta sgonfiando, tant'è che lo stesso Der Spiegel, ha e,imitato tutti i test legati alla vic… -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Cristianoe Kathryn, la donna che accusa il calciatore di aver abusato di lei nel 2009 a Las Vegas, avrebbero stipulato unextragiudiziale nel 2010. Are le, in cui si vede la firma di Cristianola rivista tedesca Der, secondo la quale non ci sarebbe da dubitare sull'autenticità del documento "e fin qui non lo hanno fatto neanche gli avvocati" del calciatore. Oggetto del patto: il silenzio di Kathryn ee altre persone che erano a conoscenza dei fatti, in cambio di 375mila dollari. Il calciatore, inoltre, si sarebbe impegnato a fornire alla donna il risultati del test di negatività all'Hiv.hato anche una prima versione dei fatti cheavrebbe fornito ai suoi avvocati. La star del calcio avrebbe parlato di un rapporto - quello consumato con l'ex moa americana - "brusco, frettoloso e ...