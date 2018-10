Def | Savona | Pil può raggiungere il 2% nel 2019 e il 3% nel 2020

Savona sul superamento della Fornero : "Per ogni pensionato due giovani assunti". E critica la Francia : "Ha un doppio Deficit - noi no" : La revisione della legge Fornero "è stata decisa perchè siamo sufficientemente convinti che avrà un moltiplicatore dell'occupazione" in base al quale "ogni pensionato che va via trascinerà due giovani nel sistema". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, all'Europarlamento in un incontro con i deputati italiani per spiegare i contenuti della manovra. "Mi muovo cosciente che sto rappresentando il ...