DEF | nella manovra 1 | 5 miliardi di euro per i truffati dalle banche

Che fine ha fatto l'ambiente nella nota di aggiornamento al DEF del governo? : Rimane il problema: per fare cosa? Il nodo sarà definitivamente sciolto solo con la legge di Bilancio che il governo gialloverde si appresta a varare, definita dal ministro dell'Economia Giovanni ...

Furlan - Cisl - : nel DEF manca una svolta nella scuola : Oltre al mancato cambiamento nel mondo della scuola, Furlan si è detta perplessa anche su altre misure , indicando le soluzioni che a suo avviso sarebbero più adatte e soprattutto quali dovrebbero ...

DEF - le misure previste nella Manovra 2019 : quota 100 e reddito minimo : Le cifre del finanziamento [VIDEO]dovrebbero essere 21,5 miliardi sono ancora oggetto di dibattito tra i principali esponenti del governo Lega-M5S ma con la presentazione ufficiale del Def si delinea con maggiore precisione il contenuto della Manovra finanziaria di fine anno. I vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno presentato l'elenco delle riforme previste nell'anno 2019 che coprono diversi aspetti: dalle Pensioni al reddito di ...

Le nuove pensioni nella Nota di aggiornamento al DEF : Su come verranno rimodulate le pensioni da parte del governo giallo verde la stampa nazionale produce spesso informazioni parziali e distorte. Alcune indiscrezioni vengono scambiate per certezze quando invece si tratta solo di vecchie ipotesi. L’unico modo per capire come saranno cambiate le pensioni è quello di leggere esattamente quello che c’è scritto nella Nota di aggiornamento al Def uscita di recente. Né riportiamo il contenuto ...

Scuola - nella nota al DEF nuovi fondi per gli Its - ampliamento no tax area e revisione del numero chiuso all’Università : nuovi fondi per gli Istituti tecnici superiori, cambio delle regole per il personale della Scuola, potenziamento dei percorsi formativi dei più piccoli, ampliamento della no tax area all’Università e revisione del sistema di accesso con numero chiuso. Sono questi i temi centrali del capitolo Istruzione e ricerca nella nota al Documento di economia e finanza. Nel documento, il governo mostra molta sensibilità ai temi dell’istruzione e ...

DEF : è la Giornata mondiale degli insegnanti - ma nella nota ci si dimentica degli stipendi : Benvenuta nota del Def! Proprio nella Giornata mondiale degli insegnanti, promossa dall’Unesco che li definisce “soggetti chiave” il cui impegno è “fondamentale per fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti”, con l’obiettivo di “migliorare la vita delle persone”. Cambia il soggetto, ma le aspirazioni sono le stesse del reddito di cittadinanza. Chi ha letto L’amica geniale di ...

DEF - Brunetta : “Crescita superiore alle previsioni - un imbroglio. Vogliono comprarsi il consenso come nella Prima Repubblica” : “Stanno ipotizzando una crescita maggiore del 50% rispetto a tutte le previsioni. È un imbroglio”. Così Renato Brunetta boccia Def e stime di crescita annunciate dal governo giallo-verde, arrivando al ‘Villaggio di Coldiretti’ al Circo Massimo a Roma. “Questi numeri verranno bocciati da Commissione Europea e dall’Ufficio parlamentare di Bilancio e dai mercati e saranno guai per risparmiatori, banche ed imprese ...

Nota di aggiornamento al DEF : cosa c'è scritto nella relazione al Parlamento : Quest'orientamento e supportato dalla convinzione che l'economia italiana sia ancora ben lontana dalla piena occupazione delle risorse e che la persistente debolezza delle condizioni cicliche non sia ...

P. Chigi : nella nota DEF 7 mld per la Fornero - nove per reddito e pensioni di cittadinanza : "Le risorse per altre misure, centri per impiego, flat tax, assunzioni straordinarie per le forze dell'ordine, truffati per le banche - si legge in una nota di Palazzo Chigi - sono previste in altri capitoli di spesa". Il voto alle Camere probabilmente già la prossima settimana.

Il governo cambia le stime del DEF : in calo nel 2020 e 2021. 20 miliardi di euro per le misure inserite nella manovra : Annunciato un fondo unico per le misure che Lega e Movimento 5 stelle hanno confermato essere la riforma della legge Fornero, Flat tax e Reddito di cittadinanza -

AV-Test : Windows DEFender sta per entrare nella lista dei TOP Antivirus : AV-Test, la società di sicurezza informatica di cui abbiamo discusso in diversi articoli, ha aggiornato nuovamente i punteggi dei vari Antivirus facendo emergere un ottimo andamento per Windows Defender. L’Antivirus di casa Microsoft preinstallato nel proprio sistema operativo e abilitato di default già alla prima accensione ha ricevuto miglioramenti significativi con gli ultimi major update di Windows 10 con una maggiore attenzione al ...

DEF : dal reddito di cittadinanza alla flat tax - cosa c’è nella manovra economica : Il ministero dell’Economia e delle Finanze Dopo giornate di tira e molla il governo Lega-Movimento 5 Stelle è arrivato a un accordo sul documento di economia e finanza (Def) per approvare le risorse da destinare alle misure economiche messe a bilancio per i prossimi anni. Via libera a un rapporto deficit/pil del 2,4%, flat tax, reddito di cittadinanza, superamento della legge Fornero e nuove pensioni, oltre a un fondo per i cittadini ...

Nella notte accordo sulla manovra. Il ministro Tria cede : DEFicit/Pil al 2 - 4 % : via libera ai provvedimenti attesi da Lega e Cinquestelle come reddito di cittadinanza, riforma fiscale e delle pensioni -

Intesa M5s-Lega : DEFicit/Pil al 2 - 4% con reddito - Fornero e flat tax nella manovra - e Tria si adegui : Asse Lega-Cinquestelle per chiedere al ministro dell'Economia di sforare il rapporto Deficit/Pil. 'Tanti burocrati a mettere i bastoni tra le ruote. Ma aboliremola povertà', dice Di Maio chiedendo un nuovo vertice prima del Consiglio dei ministri di ...