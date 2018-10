Decreto Genova | ora serve monitorare e prevenire Ed è una sfida che possiamo vincere

Genova - fischi e urla : «Risposte - non elemosine» Toti : spero Decreto sia scritto col cervello Video | Foto : fischi e contestazioni alla marcia dei Comitati. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli: «Siamo qui per ascoltare». Il governatore della Regione Liguria: «Speriamo che il decreto sia a prova di ricorsi»

Genova - protestano gli sfollati. Bucci a Roma per modificare Decreto | : A quasi due mesi dal crollo del ponte Morandi, residenti e commercianti scendono in piazza per chiedere certezze sul loro futuro: "Vogliamo risposte non elemosina". Toninelli: "decreto sarà migliorato"...

Genova - gli sfollati : «Vogliamo risposte - non elemosine». Toti : «Spero che il Decreto sia scritto col cervello» Video | Foto : ... che ci sia buon senso da parte di tutto il mondo delle imprese che possono partecipare alla ricostruzione per evitare di combattere i ricorsi giudiziari sulla pelle di una città, che ci sia buon ...

Sfollati Genova : cambiare il Decreto : 14.05 "Al ministro abbiamo detto: non raccontateci musse, ovvero non raccontateci bugie. La città non ha necessità bi bugie. Vogliamo impegni seri,concreti, fattibili". Lo ha detto Franco Ravera,referente degli Sfollati del ponte Morandi,al termine di un incontro con il ministro dei Trasporti, Toninelli, nella Capitaneria di porto di Genova. "C'è l'impegno del ministro a modificare il decreto, oltre che ad incontrarci ed aggiornarci", ha ...

GENOVA - VALPOLCEVERA IN PIAZZA : “NO ELEMOSINE”/ Video - Toninelli : “non criticate Decreto - fatto col cuore” : Crollo ponte Morandi, ultime notizie da GENOVA: Toninelli "non criticate Decreto, fatto col cuore". Video, VALPOLCEVERA in PIAZZA: "no elemosine", fischiati Toti e Bucci(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 13:50:00 GMT)

Genova - fischi e urla : «Risposte - non elemosine». Toti : spero Decreto sia scritto col cervello Video | Foto : fischi e contestazioni alla marcia dei Comitati. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli: «Siamo qui per ascoltare». Il governatore della Regione Liguria: «Speriamo che il decreto sia a prova di ricorsi»

Genova - fischi e urla : «Risposte - non elemosine». Toti : il Decreto sia scritto col cervello Video| Live |Foto : fischi e contestazioni alla marcia dei Comitati. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli: «Siamo qui per ascoltare»

Genova - Toninelli : “Decreto scritto col cuore e con la testa - non contestatelo” : Il decreto Genova “sarà migliorato. Non contestatelo perché non solo è scritto col cuore ma anche con una tecnica giuridica cosi elevata che permetterà al commissario Bucci di lavorare bene senza preoccuparsi dei ricorsi”. Lo ha detto il ministro Danilo Toninelli, a Genova con la commissaria europea Violeta Bulc, mentre in città è in corso la protesta di sfollati e commercianti. L'articolo Genova, Toninelli: “Decreto scritto ...

Toninelli a Genova : 'Non contestate il Decreto - è scritto col cuore'. Toti : 'Speriamo anche col cervello' : "L'Europa è pronta a fare la propria parte " ha detto la politica slovena " onorare la memoria delle vittime e dare un tributo a tutte la famiglie che stanno soffrendo, discutere con il governo e le ...

Morandi - così cambia il Decreto Genova : Il ministero dei Trasporti prova ad allargare i contributi destinati al porto e alle imprese, la Ragioneria dello Stato fissa alcuni “paletti”

Per Bucci è la settimana decisiva : più fondi e meno vincoli nel Decreto Genova : ... lunedì sarà a Genova il titolare dei trasporti Danilo Toninelli , poi a Roma è previsto un incontro con il Ministero dell'Economia. Che, però, non è apparso conciliante: Tria , infatti, ha detto che ...

Decreto Genova - Bucci : "Voglio rinunciare a compenso da commissario" - : Il sindaco ha annunciato che, se sarà possibile, non incasserà i 200 mila euro previsti. Il nuovo commissario ha poi parlato dei suoi primi obiettivi e delle possibili tempistiche per la ricostruzione ...

Genova - il neo commissario già al lavoro. Critiche al Decreto governativo : Per Bucci è cruciale la modifica dell'articolo 1 che esclude Autostrade dalla ricostruzione. Lunedì confermata la protesta degli sfollati della zona rossa -

Ponte Genova : Bucci - il mio capo è il premier - mi atterrò al Decreto : "Io mi atterrò scrupolosamente a quel che il governo ha prescritto nel decreto. Il commissario dipende dal presidente del Consiglio. Farò come in un'azienda: dipenderò dal mio capo che è il premier". Così il sindaco di Genova, Marco Bucci, indicato dal governo come commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera dopo il crollo del Morandi, rispondendo ai ...