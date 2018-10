Dare 780 euro per stare sul divano è un' offesa a carabinieri | finanzieri

huffingtonpost

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Per il presidente del Parlamentopeo, Antonio Tajani, "780perseduti sula vedere la partita di calcio e' un'nei confronti di, poliziotti, agenti penitenziari che guadagnano 1.200al mese sacrificando la loro vita e mettendo a repentaglio la loro vita. Questa e' una vera ingiustizia"Tajani, al suo arrivo al Quarto Forum internazionale di Conftrasporti ha spiegato che nella manovra "non si sta facendo nulla perlavoro ai giovani disoccupati e nel Sud c'e' un tasso di disoccupazione giovanile del 50%". "Che cosa si fa? Un po' di reddito di cittadinanza - aggiunge - che favorira' il lavoro nero, che sfuggira' ad ogni tipo di controllo. E' soltanto propaganda. Favorire il lavoro nero significa buttare migliaia di giovani nelle mani della criminalita' organizzata"."Lo scontro Roma-Bruxelles - conclude - serve soltanto come ...