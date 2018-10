Crollo ponte | la commissaria Bulc offre l’aiuto Ue Toninelli | è l’Europa che

Crollo ponte - sfollati e commercianti in piazza. 'Ridateci lavoro - strade e sanità' : 'Liberate la Valpolcevera' lo slogan dei manifestanti. Appello di Toninelli 'Non contestate il decreto, sarà migliorato' - "Liberate la Valpolcevera. Ridateci lavoro , strade e sanità". A Genova ...

Genova - la commissione di Danilo Toninelli difende gli indagati per il Crollo del ponte : E scoppia il giallo sulle indagini del Politecnico: gli stralli del pilone 9 vibravano con una frequenza superiore del 27 per cento al resto del viadotto, ma nessuno ha previsto un pericolo immediato " ponte Morandi, ispezioni difformi a standard" Autostrade ammette le prove fallite sui tiranti " ponte Morandi, ispezioni su stralli erano fallite: Ministero ha approvato un progetto incompleto " Genova , Autostrade ha dato 45mila euro ai colleghi ...

Crollo ponte - commercianti in piazza : ANSA, - GENOVA, 8 OTT - "Liberate la Valpolcevera" è lo slogan con cui i commercianti della Valpolcevera, messi in ginocchio dal Crollo del ponte Morandi, manifestano per chiedere interventi per far ...