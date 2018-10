Crollo ponte | commercianti in piazza

tuttosport

: Il #ponteMorandi è più di una metafora dell'Italia. Lo è stato il suo crollo, lo sono questi 54 giorni in cui sareb… - Linkiesta : Il #ponteMorandi è più di una metafora dell'Italia. Lo è stato il suo crollo, lo sono questi 54 giorni in cui sareb… - Agenzia_Ansa : Crollo ponte di #Genova, coppia di feriti triestini all'esordio della squadra di basket - petergomezblog : Ponte Morandi, Finanza scopre chat e sms cancellati dagli smartphone dopo il crollo -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) ANSA, - GENOVA, 8 OTT - "Liberate la Valpolcevera" è lo slogan con cui idella Valpolcevera, messi in ginocchio daldelMorandi, manifestano per chiedere interventi per far ...