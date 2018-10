Crollo Genova | cittadini in piazza | ' Ora risposte'

Crollo Genova - abitanti Valpolcevera in piazza : aprite le strade : Genova , 8 ott., askanews, - A quasi due mesi dal tragico Crollo del ponte Morandi, a Genova scoppia la protesta degli abitanti della Valpolcevera . Alcune centinaia di cittadini, lavoratori e ...

Crollo Genova - commissario Bucci : "Pronto a rinunciare a 200mila euro"/ Ultime notizie - "ponte in 12-16 mesi" : Genova , Bucci commissario “Nuovo ponte in 12-16 mesi”. Ultime notizie , gli auguri del ministro dell'interno, Matteo Salvini “Buon lavoro al sindaco”(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 13:30:00 GMT)

Crollo a Genova - Bucci commissario : «Il nuovo ponte in meno di 18 mesi» | : Telefonata tra il premier e Toti, con proposta e parere favorevole. Il primo cittadino: «Pronte alcune variazioni al decreto, faremo un buon lavoro»

Sanità - medico di Genova : dopo il Crollo del ponte - in strada “a curare” ascoltando : Dalla finestra del suo studio vedeva ogni giorno il ponte Morandi e, dopo il crollo , è stato tra i primi soccorritori, fin dal primo giorno. Stefano Alice è un medico di famiglia di Genova e ancora vive nella memoria le prime ore dopo la tragedia che ha vissuto sul campo aiutando i suoi assistiti e gli sfollati. Volti e storie che incrociava ogni giorno. “Già pochi minuti dopo il crollo del ponte il 14 agosto il nostro compito è stato ...

Genova riparte .. dai treni. Ripresa circolazione ferroviaria dopo il Crollo : Riaperti 4 binari destinati alla movimentazione merci dal porto verso il Nord Italia e dei passeggeri verso Acqui/Ovada e verso Busalla/Arquata Scrivia via Sampierdarena /Rivarolo -

Crollo Genova - Bucci : ricostruiremo il ponte al massimo in 16 mesi : Genova , 4 ott., askanews, - A Genova , dopo il Crollo del ponte Morandi, 'sarà fatto un lavoro di qualità e nel minore tempo possibile. Questo è un impegno che prendo verso i genovesi. Per la ...

Crollo ponte Genova - il sindaco Bucci sarà il commissario straordinario : 'Per la ricostruzione 12 - 15 o 16 mesi' : Conte: "Oggi entriamo nella fase della ricostruzione" - Parlando dalla Loggia del Sacro convento di Assisi in occasione delle celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia, il premier Conte ha ...