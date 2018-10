Cristiano Ronaldo e lo stupro | la lettera di Kathryn Mayorga dopo l' accordo sul silenzio

Cristiano Ronaldo ACCUSATO DI STUPRO - KATHRYN MAYORGA "DEVONO SAPERE CHI SEI"/ Juventus - le contromosse di CR7 : CRISTIANO RONALDO ACCUSATO di STUPRO, la lettera di KATHRYN MAYORGA. Ultime notizie, la donna che accusa Cr7 scrive: "Vorrei che tutti sapessero chi sei"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 13:18:00 GMT)

Cristiano Ronaldo - spunta un’altra accusatrice. “Ha ricevuto lo stesso trattamento” : Un’altra donna sarebbe pronta a denunciare CR7 per molestie. Lo assicura Leslie Stovall, legale di Katryn Mayorga, la modella che ha accusato la star portoghese di averla stuprata in una camera d’albergo. Stovall dice di aver riferito nome e cognome della donna alla polizia di Las Vegas. “Ha contattato la mia assistita sostenendo di aver ricevuto lo stesso trattamento da Cristiano Ronaldo”, ha detto l’avvocato. E ...

Cristiano Ronaldo - l’accusa rincara la dose : pronta ad ascoltare tutte le sue ex fidanzate : Clima teso intorno a Cristiano Ronaldo dopo la denuncia di violenza sessuale di Kathryn Mayorga, l’accusa ora è pronta ad ascoltare le testimonianze delle sue ex fidanzate ed amiche Si fanno sempre più pressanti le accuse intorno a Cristiano Ronando, dopo la denuncia di violenza sessuale sporta da Kathryn Mayorga, secondo cui CR7 la violentò in una stanza di albergo a Las Vegas nel 2009. L’avvocato dell’ex modella, Leslie ...

Cristiano Ronaldo - l’accusa rincara la dose : pronti ad ascoltare tutte le sue ex fidanzate : Clima teso intorno a Cristiano Ronaldo dopo la denuncia di violenza sessuale di Kathryn Mayorga, l’accusa ora è pronta ad ascoltare le testimonianze delle sue ex fidanzate ed amiche Si fanno sempre più pressanti le accuse intorno a Cristiano Ronando, dopo la denuncia di violenza sessuale sporta da Kathryn Mayorga, secondo cui CR7 la violentò in una stanza di albergo a Las Vegas nel 2009. L’avvocato dell’ex modella, Leslie ...

Tutto sulle accuse a Cristiano Ronaldo : C'è il rischio che alcuni sponsor facciano un passo indietro vista la gravità della situazione, come successo in passato con altre stelle dello sport del calibro di Bryant o Rose. Ora c'è soltanto ...

Cristiano Ronaldo - Nike trema per le accuse di stupro. Il grande bluff dell’impegno etico : Sicuramente alla Nike qualcuno deve aver già cominciando a chiedersi se i rischi che comporta un uso eccessivo dei testimonial valgano veramente la candela. Perché la vicenda che sta investendo Cristiano Ronaldo in questi giorni ripropone una vexata quaestio mai risolta dalle marche su quanto sia intelligente affidare la propria immagine a personaggi famosi per garantire il prodotto, quando poi questi personaggi possono avere da un momento ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro - la lettera di Kathryn Mayorga/ "Vorrei che tutti sapessero chi sei" : Cristiano Ronaldo accusato di stupro, la lettera di Kathryn Mayorga. Ultime notizie, la donna che accusa Cr7 scrive: "Vorrei che tutti sapessero chi sei"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 11:40:00 GMT)

Cristiano Ronaldo e il presunto stupro - la lettera della Mayorga : «Vorrei che tutti sapessero chi sei davvero» : ...fascicolo al procuratore e toccherà a lui stabilire se ci sono prove sufficienti per un'incriminazione ad andare a processo» spiega un portavoce della polizia di Las Vegas alla Gazzetta dello Sport. ...

Cristiano Ronaldo - accuse da un'altra donna? : «Ho ricevuto una chiamata da una donna che ha da raccontare una storia simile a quella della mia cliente». È l'avvocato di Kathryn Mayorga , la donna che accusa Cristiano Ronaldo di stupro, a parlare ...

Caso Cristiano Ronaldo : la lettera di Kathryn Mayorga che potrebbe inguaiare CR7 : Cristiano Ronaldo alle prese con la nuova denuncia per stupro da parte di Kathryn Mayorga: c’è di mezzo una lettera che potrebbe essere molto importante Cristiano Ronaldo è al centro di un Caso di presunto stupro risalente al 2009, che è tornato a far molto discutere a seguito di una nuova denuncia da parte della donna che lo accusa: Kathryn Mayorga. CR7 avrebbe firmato assieme alla donna un accordo extra-giudiziale per chiudere la ...

Cristiano Ronaldo - ancora accuse : “un’altra donna pronto a denunciarlo” : E’ un momento dai due volti per Cristiano Ronaldo, l’attaccante portoghese sta trascinando la Juventus con grandi prestazioni, percorso fantastico dei bianconeri in campionato e Champions League. Qualche problema di troppo invece fuori dal campo, presunte accuse di stupro da parte di Kathryn Mayorga ma non solo, ci sarebbe un’altra presunta vittima di CR7 pronta a denunciare un’esperienza simile. Leslie Mark Stovall infatti ...

Cristiano Ronaldo - accuse da un’altra donna? : L'infanziaLa scaramanziaLe passioniLa dietaI trofeiIl conto in bancaAmore e figliLa cura del corpoI punti deboliStaff e social«Ho ricevuto una chiamata da una donna che ha da raccontare una storia simile a quella della mia cliente». È l’avvocato di Kathryn Mayorga, la donna che accusa Cristiano Ronaldo di stupro, a parlare al Daily Mail e a inguaiare un po’ di più il campione ...

Cristiano Ronaldo - Daily Mail : "Un'altra donna accusa CR7" : Dopo che la rivista tedesca Der Spiegel ha reso pubblico il documento dell'accordo fra il giocatore e Kathryn Mayorga, il quotidiano britannico parla di un'altra donna che sarebbe stata violentata dal ...

Ecco le contromosse di Cristiano Ronaldo : Ogni giorno che passa, anche solo la circolazione del dubbio che il più forte calciatore del mondo possa essere uno stupratore rappresenta un danno inaccettabile per il giocatore e il suo entourage e ...