Credo è il nuovo album di Vincenzo Incenzo | Renato Zero produce la sfida in prima linea

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Ildi. L'apprezzato artista, noto per il lungo dietro le quinte in collaborazione con, ha deciso di mettersi in gioco per portare sul mercato qualcosa di completamente suo. La suaprova di studio è già stata presentata attraverso il singolo in radio Je suis, che conta sulla produzione di. Il cantautore romano è intervenuto sui social per promuovere il salto indi, che si prepara al suo debutto da cantautore con il disco in arrivo il 19 ottobre prossimo.ha così commentato il suo debutto da protagonista, anticipato dal singolo Je suis:Ci sarà quindi tuttoin, che ha già voluto dare un'anticipazione della direzione delcon le prime parole spese per il singolo d'apertura, con il quale ha voluto portare in radio uno spaccato della società moderna ...