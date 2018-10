Crackdown 3 è stato ulteriormente rimandato al 28 febbraio?

eurogamer

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Dopo anni e anni di ritardi e di rinvii, l'ultimo E3 ha donato al mondo l'attesa data d'uscita di3, che dal palco della conferenza Microsoft fu fissata al 22del 2019.Quel giorno del mese dipasserà alla storia come uno dei più trafficati della storia dei videogiochi, dato che in quella data arriveranno sugli scaffali titoli del calibro di Anthem, Metro Exodus e Days Gone. Stando però a quanto riporta Gamereactor, Microsoft potrebbe aver scelto di spostare ancora una volta il lancio di3, al 282019.Notizie ufficiali in tal senso continuano a mancare, ma è lo stesso Windows Store nella sua versione statunitense a mostrare ora questa nuova data di lancio per il gioco. Microsoft non ha commentato la vicenda, e non esiteremo a tenervi aggiornati se dovessero arrivare conferme ufficiali in tal senso.Read more…