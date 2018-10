Corrente - A Bologna nasce un nuovo car sharing elettrico

quattroruote

: Le auto elettriche del #carsharing #Corrente arrivano a #Bologna: saranno operative dal 27/10. Chi si registrerà en… - Twiperbole : Le auto elettriche del #carsharing #Corrente arrivano a #Bologna: saranno operative dal 27/10. Chi si registrerà en… - 04_remo : RT @HDblog: Renault Zoe: a Bologna il car sharing elettrico 'CORRENTE' - Pierlorossi : RT @Confcoop_ER: C'è anche la cooperativa Saca Bus di Bologna tra i protagonisti del nuovo servizio di car sharing #CORRENTE lanciato da TP… -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Il gruppo Renault e la Omnibus hanno presentato ailservizio di carche porterà sulle strade del capoluogo emiliano 240 Zoe gestite dalla Car Server. I clienti potranno utilizzare le vetture a zero emissioni a partire dal prossimo 27 ottobre: inizialmente saranno disponibili 120 automobili, un numero destinato a raddoppiarsi entro la Pasqua del prossimo anno. Il progetto, ideato dal consorzio pubblico-privato Omnibus, che riunisce Cosepuri, Saca e Tper, ha scelto le piccole cinque porte francesi per arricchire l'offerta di mobilità pubblica della città felsinea. I primi esemplari delle Zoe stanno già circolando nel centro diper completare gli ultimi test in vista dell'apertura del servizio al pubblico.Accesso alle Ztl e parcheggi per i residenti. I clienti, dopo essersi registrati sul sito del servizio, potranno prenotare le vetture e ...