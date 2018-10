Conseguenze addio Google Chrome con Jelly Bean 4 1-4 3 | cosa succederà | le alternative

optimaitalia

: Conseguenze addio #GoogleChrome con Jelly Bean 4.1-4.3: cosa succederà, le alternative - OptiMagazine : Conseguenze addio #GoogleChrome con Jelly Bean 4.1-4.3: cosa succederà, le alternative - nicola_nicola__ : RT @VladiNeri: @nicola_nicola__ @poliziadistato @_Carabinieri_ Darà un messaggio di allerta 4, tipo: state giocando col fuoco le ns. banche… - VladiNeri : @nicola_nicola__ @poliziadistato @_Carabinieri_ Darà un messaggio di allerta 4, tipo: state giocando col fuoco le n… -

(Di lunedì 8 ottobre 2018)ha vita breve su molti smartphone Android, per la precisione su quelli equipaggiati con4.1-4.3, che rappresentano circa il 3.5% dell'intero panorama generale. Se per adesso il supporto software richiede Android 4.1, ben presto i requisiti minimi saliranno ad Android KitKat 4.4.x. Una notizia per molti fine a sé stessa, che per alcuni altri potrebbe voler significare molto: come sopra vi dicevamo, non sono pochi quelli che ancora oggi utilizzano dispositivi con a bordo versioni OS piuttosto datate.una volta decaduto il supporto ufficiale? Semplicemente verrà negata loro la possibilità di installare le versioni più recenti del noto browser: questo significa che non potranno fruire delle nuove funzionalità integrate, né tanto meno dormire sonni tranquilli durante la navigazione, essendo venuta a mancare la protezione garantita dai vari upgrade. ...