Congresso Nazionale Forense | Camera Civile Salentina | ' Congresso che sprona alla fiducia?

XXXVIII Congresso Nazionale degli storici della fisica e dell’astronomia : al Planetario Pythagoras di Reggio Calabria 80 esperti provenienti da tutta Europa : Il Planetario Pythagoras di Reggio Calabria ospiterà, giovedì 4 ottobre, una delle sessioni del XXXVIII Convegno nazionale della Società degli storici della fisica e dell’astronomia (SISFA) organizzato a Messina a partire dal prossimo mercoledì. L’evento, finalizzato alla promozione degli studi di Storia della fisica e dell’astronomia e al riconoscimento della loro specificità e rilevanza, non solo ai fini della ricerca, ma anche ...

Astronautica : al via il 69° Congresso Internazionale - le start-up presentano progetti rivoluzionari : Al via oggi, 1° ottobre 2018, il 69° Congresso Internazionale di Astronautica (IAC), ospitato fino a venerdì 5 ottobre 2018 presso il Centro Esposizioni e Conferenze di Brema. Il tema di quest’anno del Congresso è “Coinvolgere Tutti“. Ben 24 delle principali start-up mondiali del settore aerospaziale mostreranno le loro idee d’avanguardia allo “Start up Space zone” organizzato dall’Agenzia Spaziale Europea: in ...

Tappa calabrese per Congresso Nazionale degli storici della fisica e dell'astronomia : Astronomico di Palermo-SISFA, " Angelo Secchi: Recent biographical studies" 17:15 Paolo Brenni , CNR / Fondazione Scienza e Tecnica- SISFA, " Il Metereografo di Padre Angelo Secchi" 17:40 Piercarlo ...

Congresso Internazionale di Astronautica : l’Agenzia Spaziale Europea presente con uno stand : L’Agenzia Spaziale Europea, ESA, sarà presente al 69° Congresso Internazionale di Astronautica (IAC), che si terrà tra lunedì 1 ottobre e venerdì 5 ottobre 2018 presso il Centro Esposizioni e Conferenze di Brema. Il tema di quest’anno del Congresso è “Coinvolgere Tutti“. Durante il più grande Congresso Spaziale al mondo, l’ESA informerà la stampa, il pubblico generale, leader politici, capi di industria ed esponenti ...

Oliverio al sesto Congresso regionale della Federazione Nazionale Agricoltura : Ancora oggi, e negli anni che abbiamo davanti, quello agroalimentare è il settore portante dell'economia regionale, sia relativamente alla produzione vendibile, alla ricchezza che si produce, sia all'...

3° Congresso Nazionale AITEB : «La scienza incontra l’arte del bello - l’esperienza della bellezza» : Iniezioni di botulino e acido ialuronico al posto dell’intervento chirurgico, o ad integrazione dello stesso. Dove è possibile. Il tema innovativo della riabilitazione del volto traumatizzato sarà uno degli argomenti al centro del 3° Congresso Nazionale “l’esperienza della bellezza” organizzato da AITEB – Associazione Italiana Terapia Estetica Botulino – che si terrà a Venezia, alla Scuola Grande di San Rocco nei giorni 22 e 23 ...

UDU - XIII Congresso Nazionale : comunicato : Si è concluso ieri il XIII congresso nazionale dell’UDU – Unione degli Universitari, dal titolo “Siamo realisti, esigiamo l’impossibile! Verso i 25 anni del sindacato studentesco”.Ci è stato inviato in redazione il comunicato stampa che segue. congresso UDU: comunicato stampa L’UDU scrive: “Sono stati tre giorni di discussione ed elaborazione sulla situazione attuale dell’Università, sulla fase politica che stiamo attraversando, ...

3° Congresso Nazionale AITEB - 400 chirurghi a confronto : novità sull’uso del botulino : Anche in Italia il botulino si consolida e moltiplica il suo impiego in campo estetico e terapeutico per migliorare il proprio aspetto e curare la propria salute confermando il trend di crescita per il 2018. 36 relatori italiani e internazionali e 400esperti (chirurghi estetici, plastici, dermatologi, medici estetici, neurologi)provenienti da tutta Italia e dall’estero per un una Due Giorni di confronto adaltissimo livello scientifico e molti ...