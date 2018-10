Condono in alto mare Matteo Salvini spinge per la versione maxi | 15% del dovuto e tetto

huffingtonpost

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Bozza del decreto fiscale, pagina 20: articolo 'Flat tax e dichiarazione integrativa'. È il pilastro del. Dopo la dicitura, uno spazio bianco. Nessun testo. La bozza reca la data di venerdì, ore 12. Il testo è stato redatto dai tecnici del Tesoro per provare a dare un appoggio alla trattativa, in salita, tra Lega e 5 Stelle. Le agenzie rilanciano la bozza, tra cui la previsione della Ragioneria generale dello Stato che parla, per il 2019, di una terza edizione della rottamazione con gettito zero. È in quelle ore chedecide di forzare la mano. Il rischio è che la pace fiscale si trasformi in un flop. I tecnici della Lega mettono a punto gli ultimi dettagli per lamassimalista, rilanciata stamattina: pagamento del 15% delal Fisco con unfino a 500mila euro, stop al format renziano della rottamazione. ...