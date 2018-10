Concorso straordinario infanzia e primaria | bando | stima candidati e perché prepararsi

A breve il Concorso straordinario Primaria e Infanzia : comunicato MSA : Pubblichiamo il comunicato stampa dell’Associazione Docenti MSA riguardante l’imminente emanazione (entro la fine di Ottobre) del bando di Concorso straordinario rivolto agli insegnanti della scuola Primaria e dell’Infanzia. Come sottolinea MSA tale opportunità è rivolta esclusivamente ai diplomati magistrali ante 2001/02 e ai laureati in scienze della formazione Primaria, i quali, entro la data di scadenza del bando, abbiano ...

Scuola - Concorso straordinario infanzia e primaria ultime notizie : nuovo intervento del senatore Pittoni : Il Presidente della Commissione Cultura al Senato, onorevole Mario Pittoni, è intervenuto nuovamente in merito al prossimo bando di concorso relativo alla selezione straordinaria per la Scuola dell’infanzia e per quella primaria, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo personale. concorso straordinario infanzia e primaria ultime notizie: nuovo intervento del senatore Pittoni L’esponente della Lega Nord ha citato i benefici ...

Miur - a breve bando Concorso scuola straordinario 2018 - decisi i requisiti : Il Miur, Ministero dell’istruzione, in questi giorni sta lavorando al nuovo concorso scuola straordinario previsto dal Decreto Dignità entrato in vigore l'11 agosto 2018, per la scuola dell'Infanzia e primaria, che vedrà protagonisti i diplomati magistrali che sono stati esclusi dalle GAE. A breve il concorso scuola per assumere i diplomati magistrali In questi giorni il Ministero dell’Istruzione ed i sindacati si sono riuniti per affrontare ...

Speciale Concorso straordinario : in attesa del decreto del MIUR : Il concorso straordinario per l’infanzia primaria è stato il tema della discussione di ieri al Ministero con i sindacati. Questi hanno raccomandato ai responsabili di Viale Trastevere di pubblicare il decreto ministeriale contenente il regolamento del concorso entro il 10 ottobre. In attesa di esaminare quanto verrà deciso dai vertici ministeriali esaminiamo tutti i punti certi disponibili ad oggi. Il requisito dei 24 mesi di ...

Scuola - Concorso straordinario infanzia e primaria ultime notizie : esito incontro Miur-sindacati : Come riportato dal sito ufficiale della Flc-Cgil Scuola, si è tenuto ieri, come del resto preannunciato, l’incontro tra i tecnici del Ministero dell’Istruzione e le rappresentanze sindacali. Durante l’incontro si è discusso del concorso straordinario Scuola dell’infanzia e primaria, secondo quanto disposto dal Decreto Dignità. concorso straordinario Scuola infanzia e primaria: l’incontro Miur-sindacati I tecnici di ...

Scuola - Concorso straordinario infanzia e primaria ultime notizie : incontro Miur-sindacati per bozza DM : Le rappresentanze sindacali sono state convocate per domani, giovedì 20 settembre, per un incontro con i tecnici del Ministero dell’Istruzione: si discuterà anche e soprattutto del Decreto Ministeriale riguardante il concorso straordinario infanzia e primaria, secondo quanto previsto dal Decreto Dignità. Decreto Ministeriale su concorso straordinario infanzia e primaria entro il 10 ottobre L’obiettivo del Miur sarebbe quello di ...

Concorso ordinario e straordinario scuola primaria e infanzia : commenti di MSA : Pubblichiamo il comunicato stampa MSA sul Concorso ordinario e straordinario per la scuola primaria e dell’infanzia. Concorso ordinario e straordinario per la scuola primaria e infanzia: Comunicato stampa MSA In data 13 settembre 2018 si è tenuto il primo incontro al MIUR con le organizzazioni sindacali relativo al Concorso per la scuola primaria e per l’infanzia, durante il quale l’Amministrazione ha affermato che entro fine anno si ...

Concorso straordinario DM : l’ultimo treno : Il prossimo sarà l’ultimo Concorso straordinario riservato ai docenti abilitati che verrà bandito da questo governo. Lo ha detto il ministro dell’istruzione Bussetti in un video forum di Repubblica. L’intenzione è quella di tornare ai concorsi ordinari solamente laddove serve e dove è nota la disponibilità delle cattedre. A domanda precisa, il ministro ha detto inoltre che è sua intenzione non attivare un nuovo ciclo ...

Concorso straordinario : ai laureati in SFP n.o. riservati posti virtuali : Strano ma vero, il Concorso straordinario per i diplomati magistrale va a togliere posti ai laureati in Scienze della Formazione Primaria come previsto dal decreto ministeriale 249 del 2010. DM 249 /2010 L’ art. 5 del suddetto decreto recita quanto segue: ” Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca de?nisce annualmente con proprio decreto la […] L'articolo Concorso straordinario: ai laureati in SFP n.o. ...

Scuola - diplomati magistrale : senatore Pittoni - aggiornamento su Concorso straordinario : Il senatore Mario Pittoni è nuovamente intervenuto sulla questione riguardante il concorso straordinario riservato ai diplomati magistrale ante 2001/2002 e ai laureati in Scienze della Formazione Primaria. L’intervento del Presidente della Commissione Cultura al Senato ha riguardato soprattutto la ventilata possibilità di assegnazione di un punteggio speciale a favore di tutti coloro che sono stati assunti con riserva e che hanno ...

Lavoro - Di Maio : Concorso straordinario per nuovi ispettori : Roma, 7 ago., askanews, - "Il caporalato va estirpato controllando azienda per azienda. Non servono nuove leggi, quello che manca sono i controlli. Lo Stato non è attrezzato per controllare e per ...

Di Maio : “Contro il caporalato Concorso straordinario per ispettori del lavoro. Ilva? Non la mollo a chiunque” : Un concorso straordinario per ispettori del lavoro per contrastare, tra il resto, il fenomeno del caporalato. Il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio, parlando ai microfoni di Radio24, ha spiegato che sta pensando a un provvedimento urgente dopo la nuova strage di braccianti agricoli immigrati avvenuta ieri a Foggia. “Non dobbiamo fare nuove leggi”, ha sottolineato. “Ci sono già, ma lo Stato non è ancora attrezzato ...

"Concorso straordinario per ispettori del lavoro" : "Le leggi ci sono già ma lo Stato ancora non è attrezzato per controllare. Il mio obiettivo è fare un concorso straordinario per gli ispettori del lavoro perché servono più ispettori. In alcune zone come Gioia Tauro o nel foggiano il caporalato va estirpato azienda per azienda. Si possono o fare altre leggi per fare un altro comunicato stampa o far applicare le leggi che già esistono". Lo ha detto il ...