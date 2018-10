Concorso Infermieri Romagna - 10 ottobre le prove : come prepararsi : Mancano poche ore all’inizio delle prove del Concorso Infermieri Romagna , per l’assunzione a tempo indeterminato di 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario, da assegnare al servizio presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna , indetto dalla Ausl di Ravenna. La domanda per candidarsi a partecipare al Concorso è scaduta da tempo. Ora è il momento di cimentarsi con le prove . Scarica qui il bando del Concorso Vediamo in dettaglio ...

Concorso Infermieri Romagna : prova scritta e pratica al via dal 10 ottobre : Scaduto in estate il bando per la partecipazione al Concorso pubblico per 5 infermieri nell’Ausl Romagna, è stata ora pubblicata la data del primo scoglio che gli aspiranti professionisti dovranno affrontare. Si terranno infatti a partire dal 10 ottobre 2018 la prova scritta e la prova pratica. Vediamo come si svolgerà l’iter selettivo e come prepararsi al meglio. Consulta la sezione Concorsi pubblici Concorso infermieri Romagna: quando ...