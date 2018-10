Con Project Strobe Google vuole limitare l’accesso ai dati da parte delle app di terze

Il Project Stream di Google entra nel vivo Con Assassin’s Creed Odyssey : La scorsa settimana il team di Google ha annunciato il Project Stream e nelle ultime ore ha dato il via alla diffusione dei primi inviti L'articolo Il Project Stream di Google entra nel vivo con Assassin’s Creed Odyssey proviene da TuttoAndroid.

Project Judge : la storia principale durerà circa 35 ore - ma si potrà arrivare a 80 ore di gioco completando le missioni seCondarie : Il produttore di Project Judge, Kazuki Hosokawa, ha recentemente parlato della durata del titolo, svelando qualche dettaglio su quante ore saranno necessarie per completare interamente l'avventura, incluse le missioni secondarie (Side Cases).Come riportato da Siliconera, il produttore Hosokawa ha dichiarato in un'intervista con Bahamut, che per portare a termine la trama principale di Project Judge saranno necessarie dalle 30 alle 35 ore. ...

Infiniti Project Black S : il prototipo Con tecnologia ibrida di Formula 1[FOTO] : Il rapporto peso/potenza è di 562CV/ kg, raggiungendo un’accelerazione da 0 a 100 km al di sotto dei quattro secondi Come parte del suo piano di elettrificazione del portafoglio prodotti dal 2021 in poi, #Infiniti svelerà il nuovo prototipo Project Black S a Parigi, mostrando come la tecnologia elettrica dual-hybrid di Formula Uno possa essere dispiegata su una vettura stradale. Dopo lo studio di Infiniti Project Black 2017, il nuovo ...

Aston Martin Project 003 - Confermata la nuova hypercar a motore centrale : Un bozzetto può bastare: la Aston Martin conferma di essere al lavoro su una nuova hypercar chiamata per il momento Project 003 diffondendo un semplice disegno stilizzato, che ne anticipa il design innovativo e totalmente focalizzato sull'aerodinamica. Si tratta di una settimana densa di eventi per la Casa di Gaydon, che a questo annuncio aggiunge quello della DBZ Centerary Collection e dell'imminente IPO in Borsa.hypercar ibrida a motore ...

Project Lambda : il fan project dedicato ad Half Life e realizzato Con Unreal Engine 4 è disponibile al download : Fan di Half Life, ecco qualcosa di veramente speciale per voi oggi. SilverTM ha pubblicato il suo progetto fan dedicato ad Half Life realizzato in Unreal Engine 4, project Lambda. Questo progetto è un remake della sezione di introduzione del primo gioco Half Life, creato utilizzando asset completamente nuovi.Come riporta DSOGaming, l'interattività complessiva è però limitata. I giocatori non possono interagire con molti oggetti e non possono ...

OnePlus 5 e 5T ricevono la OxygenOS 5.1.5 Con le patch di sicurezza di agosto - Project Treble e poco altro : È in distribuzione la OxygenOS 5.1.5 stabile per i due flagship dell'anno scorso, OnePlus 5 e OnePlus 5T L'articolo OnePlus 5 e 5T ricevono la OxygenOS 5.1.5 con le patch di sicurezza di agosto, Project Treble e poco altro proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie : ci sono porting per OnePlus One - 5 e 5T e per i gadget Con Project Treble : Android 9 Pie si diffonde a macchia d'olio: escono dei per OnePlus One, 5 e 5T e per gli smartphone con supporto a Project Treble L'articolo Android 9 Pie: ci sono porting per OnePlus One, 5 e 5T e per i gadget con Project Treble proviene da TuttoAndroid.

MotoGp – Yamaha si scusa Con Rossi e Vinales - le parole del project leader Tsuya : “stiamo cercando di capire come risolvere i problemi” : Le parole del project leader Yamaha nella conferenza stampa del team di Iwata durante la quale Tusya ha ufficialmente chiesto scusa ai piloti Rossi e Vinales Conferenza stampa sorprendente al Red Bull Ring al termine delle qualifiche del Gp d’Austria, disastrose per la Yamaha: Vinales e Valentino Rossi hanno affrontato due giornate complicatissime e domani partiranno rispettivamente dall’11ª e dalla 14ª casella in griglia di ...