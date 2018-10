Comitato europeo delle regioni | Juncker arriva sul podio a passo di danza | “Un

Lombardia : Fermi vola a Bruxelles per il Comitato europeo Regioni : Milano, 8 ott. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi parteciperà domani martedì 9 e mercoledì 10 ottobre alla 131esima sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni che avrà luogo a Bruxelles presso l’edificio Charlemagne, sede della Commissione

Lombardia : Fermi vola a Bruxelles per il Comitato europeo Regioni (2) : (AdnKronos) - La politica di coesione è la principale politica di investimento dell’Unione europea e integra le politiche dell’Unione in ambiti specifici come istruzione, occupazione, energia, ambiente, mercato unico, ricerca e innovazione. L’attuazione della politica di coesione passa attraverso tr