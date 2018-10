Come indossare i texani | il must have dell’autunno

Pied de poul - ecco Come indossare a tutte le età questo iconico tessuto! : Fu Christian Dior a consacrarla al mondo della moda, utilizzando questo pattern come simbolo di stile ed eleganza, utilizzandolo addirittura come materiale per il packaging della sua nota fragranza ...

Come indossare la paglietta : ecco qualche consiglio di stile : La paglietta è quel cappellino con la cupola piatta e la tesa piccola e rigida, spesso ornata con un nastro scuro. E’ un cappellino spiritoso e casual, che si presta ad essere abbinato in mille modi diversi: vediamo Come. Come indossare la paglietta: in estate Abbinatela al bianco e ad occhialoni da sole e sarete perfette. Se aggiungete grandi orecchini a cerchio otterrete un look da gitana. Promosse! Fonte Pinterest Come indossare la ...

Come indossare l’abito off the shoulders : 5 modi per indossarlo : L’abito off the shoulders è l’abito che si indossa a spalle scoperte. E’ un capo romantico, sia estivo che primaverile. A me personalmente piace moltissimo, perchè trovo che sia un compromesso elegante e grazioso tra lo stare freschi e il non scoprirsi troppo. In questo post vi farò vedere cinque modi diversi per indossarlo con stile. Come indossare l’abito off the shoulders: casual Per indossarlo così non ci vuole poi ...

Come indossare il bucket hat : la nuova fashion mania : Il bucket hat, tradotto alla lettera “cappello a secchio”, è la nuova tendenza fashion in fatto di copricapi. Le fashion icon che dettano la moda street style ormai ne hanno fatto il loro accessorio must, quindi, piaccia o no, è un trend e quindi Come tale ve lo devo documentare! Fonte Getty Images Come indossare il bucket hat: premessa Il cappellino da pescatore, com’è altrimenti conosciuto, non è mai stato una mia grande ...