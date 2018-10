Collisione tra navi al largo della Corsica | Greenpeace | tutelare il Santuario dei cetacei

meteoweb.eu

(Di lunedì 8 ottobre 2018) “Le nostre preoccupazioni si sono avverate: un altro incidente incredibile tra imbarcazioni che dovrebbero esser dotate delle migliori tecnologie e in condizioni meteorologiche assolutamente ideali. In attesa dei risultati dell’indagine che deve accertare le responsabilità, ora possiamo solo sperare che le delicatissime procedure per disincastrare le dueriescano ad evitare ulteriori dispersioni di combustibile in mare e, soprattutto, l’affondamentoportacontainer“. Cosi Alessandro Giannì, direttore delle Campagne diItalia, commenta laavvenuta domenica tra la nave ro-ro tunisina Ulysse e la portacontainer cipriota CLS Virginia a circa 28 km a nord ovest di Capo Corso, in pienointernazionale deisegue con preoccupazione l’evoluzionesituazione. Il momento più delicato, si spiega in una nota, ...