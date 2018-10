Collisione navi al largo della Corsica | macchia stazionaria | il Lamma aggiorna le

Collisione tra navi in Corsica - Francia : 'Onda nera sotto controllo' - : Dopo la fuga di carburante seguita all' incidente tra le due imbarcazioni al largo dell'isola , il ministro francese per la Transizione ecologica rassicura sul contenimento del danno abientale. Anche ...

Collisione tra navi al largo della Corsica - Greenpeace : tutelare il Santuario dei cetacei : “Le nostre preoccupazioni si sono avverate: un altro incidente incredibile tra imbarcazioni che dovrebbero esser dotate delle migliori tecnologie e in condizioni meteorologiche assolutamente ideali. In attesa dei risultati dell’indagine che deve accertare le responsabilità, ora possiamo solo sperare che le delicatissime procedure per disincastrare le due navi riescano ad evitare ulteriori dispersioni di combustibile in mare e, ...

Collisione a largo della Corsica : 600 metri cubi di gasolio in mare - “navi antinquinamento sul posto” : Sono proseguite anche ieri sera, al largo della Corsica, sotto il coordinamento delle autorità francesi, le operazioni di contenimento e bonifica dell’inquinamento seguito alla Collisione tra una nave Ro-Ro di nome Ulysse battente bandiera Tunisina ed una porta container con nome CLS Virginia di bandiera cipriota. La Collisione ha provocato una via d’acqua nella nave porta container con fuoriuscita di combustibile per una stima di ...

Collisione tra due navi - è allarme ambientale : in mare una chiazza di carburante di 10 kmq : La fuoriuscita di carburante in seguito alla Collisione tra due navi al largo della Corsica ha prodotto una chiazza che si è estesa in mare per circa 10 chilometri quadrati. Secondo la Guardia Costiera italiana, la nave portacontainer Cls Virginia, battente bandiera cipriota, avrebbe perso in seguito all’urto con la nave Ro-ro ‘Ulysse’ (battente bandiera tunisina) circa 600 metri cubi di ‘fuel oil’. Sono in corso, ...

Corsica - Collisione tra navi : mezzo antinquinamento dal Golfo degli Aranci : Tra i mezzi navali che stanno intervenendo sul luogo della collisione fra due motonavi nel mar Tirreno, in acque territoriali francesi vicino alla Corsica, c’è anche un rimorchiatore antinquinamento partito dal porto di Golfo Aranci, nel nord-est della Sardegna. Come apprende l’ANSA si tratta del Koral della Castalia, società che opera in convenzione con ministero dell’Ambiente per il contenimento di eventuali sversamenti di ...

Incidente in mare vicino Corsica : scontro tra due navi/ Ultime notizie : sversamento carburante dopo Collisione : Incidente in mare vicino Corsica: collisione tra due navi, preoccupa sversamento carburante. Le Ultime notizie: soccorso gestito dalla Francia, ma chiesto aiuto anche all'Italia(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 17:30:00 GMT)

