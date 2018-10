Collisione al largo della Corsica | Arpal monitora la chiazza oleosa

meteoweb.eu

: Collisione tra due navi al largo della Corsica: allarme inquinamento - SkyTG24 : Collisione tra due navi al largo della Corsica: allarme inquinamento - nicola_pinna : Vista dall'alto, la grande chiazza oleosa che minaccia il nostro mare. Dopo la collisione al largo della Corsica è… - Agenzia_Ansa : Collisione tra navi in #Corsica, allarme #inquinamento -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Dopo laavvenuta ieri a nord di Capo Corso fra la portacontainer Cls Virginia e il traghetto RoRo UlysseCTN, la Regione Liguria si è attivata fornendo tutto il supporto possibile. In particolare, attraverso, l’Agenzia regionale di protezione ambientale, ha utilizzato una specifica modellistica per simulare il comportamentomacchia inquinante presente in mare e supportare così le attività diggio ambientale. “Abbiamo messo a punto una simulazione basata su dati geografici,meteo marini e previsionali –ha spiegato l’assessore regionale all’Ambiente, Giacomo Giampedrone- per capire al meglio il comportamentomacchia e i suoi spostamenti Al momento, dalla proiezione si evidenzia una sostanziale stazionarietà del carburante presente in mare, rispetto al punto di rilascio. Attraverso i tecnici dell’agenzia ...