Collisione a largo della Corsica | in mare 600 metri cubi gasolio

Collisione a largo della Corsica : 600 metri cubi di gasolio in mare - “navi antinquinamento sul posto” : Sono proseguite anche ieri sera, al largo della Corsica, sotto il coordinamento delle autorità francesi, le operazioni di contenimento e bonifica dell’inquinamento seguito alla Collisione tra una nave Ro-Ro di nome Ulysse battente bandiera Tunisina ed una porta container con nome CLS Virginia di bandiera cipriota. La Collisione ha provocato una via d’acqua nella nave porta container con fuoriuscita di combustibile per una stima di ...