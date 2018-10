Clima | Ministro Costa | l’Accordo di Parigi non è sufficiente per salvare il pianeta

meteoweb.eu

: @HuffPostItalia @luigidimaio @pdnetwork Da #ministro deve avere rispetto per gli altri in genere. Bisogna smetterl… - Vincenz41773724 : @HuffPostItalia @luigidimaio @pdnetwork Da #ministro deve avere rispetto per gli altri in genere. Bisogna smetterl… - Ghelemele : @OizaQueensday Mettici pure che il ministro della malavita di Lega Ladrona ha preso x 10anni lo stipendio da Euro p… - pasquino2000 : @FrancescoRopa Fascista è il clima creato intorno al tema immigrazione da un ministro xenofobo e razzista, oltre ch… -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) “Il rapporto Ipcc conferma quanto ho iniziato a chiedere appena insediato e che porteremo avanti anche alla Cop 24 di Katowice, l’accordo dinon èper evitare effetti disastrosi al“: lo ha dichiarato ildell’Ambiente Sergioin riferimento al Rapporto Ipcc delle Nazioni Unite pubblicato oggi. “Dobbiamo andare oltre e per farlo serve trovare urgentemente un accordo che sposti l’asticella più in alto, guardando ad obiettivi più ambiziosi al fine di accelerare la decarbonizzazione. L’Italia c’è, ha stabilito il phase out del carbone al 2025 e vuole fare sempre di più la sua parte per la crescita delle rinnovabili“. “Serve un’azione immediata e progressiva di trasformazione in tutti i settori, dal campo energetico al consumo del suolo, dal ripensare le nostre città fino a ridurre le ...