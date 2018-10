Clima | l' Onu | rialzo di oltre 1 | 5 gradi delle temperature entro il 2030 se non si agisce

Gli scienziati dell'Onu hanno lanciato un allarme sul Clima senza precedenti : Il mondo deve limitare il surriscaldamento a 1,5 gradi e invece è completamente su un'altra strada, punta dritto verso il 3%. Invertire la tendenza sarà estremamente dura, ma la finestra di ...

Clima - allarme panel Onu : cambio di paradigma per evitare caos : Incheon, Corea del Sud,, 8 ott., askanews, - Per evitare il caos Climatico globale serve una grande trasformazione della società e dell'economia mondiali 'su una scala senza precedenti' e il tempo per evitare il disastro sta per scadere. L'allarme arriva da un importante rapporto Onu, che ricorda che la superficie terrestre si è ...

Clima - l'allarme degli scienziati Onu : misure eccezionali o sarà il disastro : INCHEON, Corea del Sud, - Gli scienziati lanciano un ultimo, allarmato monito al mondo sui cambiamenti Climatici: i governi devono adottare 'misure senza precedenti' e trasformazioni 'rapide' in settori come l'energia, l'industria e le infrastrutture per limitare il ...

Clima - rapporto Onu su riscaldamento : 8.47 Quattro percorsi possibili per mantenere il riscaldamento globale entro 1,5° dai livelli pre-industriali,l'obiettivo più ambizioso dell'Accordo di Parigi sul Clima. Sono il punto centrale del rapporto della commissione ONU sul cambiamento Climatico a un meeting in Sudcorea nei giorni scorsi,pubblicato oggi I percorsi prevedono risparmio energetico e riforestazione; sostenibilità di tutti i settori produttivi; ricorso al "carbon ...

Clima - panel Onu : sforzo senza precedenti per frenare riscaldamento : Incheon,, Corea del Sud,, 8 ott., askanews, - Per evitare il caos Climatico occorre una trasformazione della società e dell'economia mondiali su una "scala senza precedenti". Lo afferma una rapporto dell'Onu, il primo in cinque anni, dedicato al cambiamento Climatico. La superficie terrestre si è riscaldata di un grado, ...

Segretario Onu apre Assemblea generale : "Il populismo avanza. Sul Clima cambiare rotta subito" : ... l'energia pulita è più accessibile e competitiva che mai e se perseguiamo la strada giusta, l'azione sul clima potrebbe aggiungere 26 mila miliardi di dollari all'economia globale entro il 2030". " ...

ONU : “821 milioni di persone soffrono la fame. Colpa di cambiamenti Climatici e guerre” : Nel suo ultimo dossier sulla fame nel mondo l'Onu ha documentato come cambiamenti climatici, conflitti e violenze abbiano contribuito significativamente ad incrementare la denutrizione, tornata ai livelli di dieci anni fa. Contemporaneamente, però, aumentano anche gli obesi, e moltissimi sono bambini.Continua a leggere

Clima - l'allarme del segretario generale ONU Guterres : "Abbiamo 2 anni per scongiurare il disastro" : "E' imperativo che la societa' civile - giovani, gruppi di donne, settore privato, comunita' religiose, scienziati e movimenti ambientalisti in tutto il mondo - ne chiedano conto ai leader", ha ...

Cambiamenti Climatici : appello del segretario generale ONU Guterres : Di fronte a diplomatici, rappresentanti di organizzazioni giovanili e funzionari delle Nazioni Unite, il segretario generale ONU, Antonio Guterres, si è impegnato ieri a mantenere le pressioni sui leader globali affinché adottino azioni contro i Cambiamenti climatici di origine antropica. Il segretario ha citato i recenti disastri naturali come prova della concretezza del fenomeno, ed ha avvertito che “se non cambiamo corso entro il 2020, ...

Guterres - summit Onu su Clima fra 1 anno : ANSA, - NEW YORK, 10 SET - "Mantenere il riscaldamento del nostro pianeta sotto i 2 gradi è essenziale per la prosperità globale, per il benessere delle persone e la sicurezza delle nazioni. Ecco ...