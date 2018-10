Clima | il riscaldamento globale è una vera e propria “questione di vita o di morte” | ecco

Clima - RISCALDAMENTO GLOBALE : 4 PERCORSI PER LIMITARLO A 1 - 5 GRADI C/ Onu - Martina : "Occorre agire in fretta" : ONU, quattro PERCORSI per tenere RISCALDAMENTO entro 1,5 C. Ultime notizie, come ridurre il gas serra nell'atmosfera: ecco il report di oltre 40 esperti(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 15:09:00 GMT)

Il nuovo report sul Clima delle Nazioni Unite mette in allerta sulle conseguenze catastrofiche del riscaldamento globale : Questo articolo è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena SanfilippoIl mondo ha quasi finito il tempo a sua disposizione per diminuire le emissioni di gas serra, e questo fa diminuire anche le speranze di mantenere il riscaldamento globale entro i 2,7 gradi Fahreneit sopra i livelli preindustriali, limite oltre il quale sono previsti catastrofici cambiamenti planetari.Tale valutazione proviene da un nuovo ...

Clima - l’allarme del Rapporto IPCC : rischi più alti con un riscaldamento globale a +1 - 5°C : Limitare il riscaldamento globale a 1,5°C richiede cambiamenti rapidi, lungimiranti e senza precedenti in tutti gli aspetti della società: lo afferma l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in un nuovo Rapporto pubblicato oggi. L’IPCC è l’organo leader mondiale per la valutazione della scienza dei cambiamenti Climatici, i relativi impatti e potenziali rischi futuri, e le possibili risposte. Fornendo chiari benefici ...

Nobel : per l'Economia agli americani Nordhaus e Romer - per studi su crescita sostenibile e riscaldamento Climatico : Il suo modello è ora diffuso e viene utilizzato per esaminare le conseguenze degli interventi sulla politica climatica, ad esempio le tasse sulle emissioni di Co2. Romer, anche lui statunitense, è ...

Clima - allarme degli scienziati : misure rapide contro il riscaldamento globale o sarà “povertà - siccità e inondazioni” : E’ necessario intraprendere soluzioni “rapide” e “senza precedenti” per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, altrimenti si aggraveranno i rischi di siccità, inondazioni, calore estremo e povertà per centinaia di milioni di persone sul pianeta: l’allarme è stato lanciato dagli esperti IPCC delle Nazioni Unite, riuniti in Corea del Sud. In 400 pagine di rapporto si parla di ondate di calore, estinzioni di ...

Cambiamenti Climatici - allarme dell’IPCC sul riscaldamento globale : tendenza “evidente anche in Italia” - +1 - 49°C nel 2018 : “E’ evidente la tendenza al surriscaldamento anche in Italia dove si è registrata una temperatura superiore di 1,49 gradi la media storica nel 2018 che si classifica come l’anno piu’ bollente dal 1800 in cui sono iniziate le rilevazioni“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr relativi ai primi nove mesi dell’anno in riferimento all’allarme degli scienziati del Gruppo intergovernativo di esperti ...

Clima - rapporto Onu su riscaldamento : 8.47 Quattro percorsi possibili per mantenere il riscaldamento globale entro 1,5° dai livelli pre-industriali,l'obiettivo più ambizioso dell'Accordo di Parigi sul Clima. Sono il punto centrale del rapporto della commissione ONU sul cambiamento Climatico a un meeting in Sudcorea nei giorni scorsi,pubblicato oggi I percorsi prevedono risparmio energetico e riforestazione; sostenibilità di tutti i settori produttivi; ricorso al "carbon ...

Cambiamenti Climatici - IPCC : serve uno sforzo “senza precedenti” per frenare il riscaldamento globale : Il “Sommario per decisori politici“, preparato dall’IPCC (la commissione dell’ONU sul cambiamento climatico) a un meeting a Incheon in Corea del Sud nei giorni scorsi, è stato pubblicato stamani: il documento prevede 4 percorsi possibili per mantenere il global warming entro 1,5°C dai livelli pre-industriali, l’obiettivo più ambizioso dell’Accordo di Parigi sul clima del 2015. Secondo il rapporto, per evitare ...

Clima - panel Onu : sforzo senza precedenti per frenare riscaldamento : Incheon,, Corea del Sud,, 8 ott., askanews, - Per evitare il caos Climatico occorre una trasformazione della società e dell'economia mondiali su una "scala senza precedenti". Lo afferma una rapporto dell'Onu, il primo in cinque anni, dedicato al cambiamento Climatico. La superficie terrestre si è riscaldata di un grado, ...

Clima - drammatico allarme IPCC : «Ma quale 2100... Riscaldamento globale a +1 - 5 gradi già nel 2030» Gli obiettivi dell'Accordo di Parigi ...

Clima : con il riscaldamento globale previsto un aumento di eventi meteo estremi : Il riscaldamento globale genererà più eventi meteo estremi di pioggia e siccità nel mondo, secondo un nuovo studio condotto dai ricercatori della Rutgers University. Questi eventi estremi includono ondate di siccità più frequenti nelle parti nordoccidentali, centrali e meridionali degli USA e in Messico ed eventi di precipitazioni intense più frequenti sull’Asia meridionale, la Penisola Indocinese e la Cina meridionale. Il motivo? Onde ...

Clima - WWF : da oggi il summit IPCC in Corea per valutare le azioni necessarie per ridurre il riscaldamento globale : Da oggi al 5 ottobre, i governi si riuniranno a Incheon, in Repubblica di Corea (Corea del Sud), per approvare il rapporto scientifico speciale che dovrà indicare le azioni da mettere in atto per mantenere il riscaldamento globale entro il limite di 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali. Si prevede che il rapporto evidenzi la necessità di un’azione urgente per il Clima, dato che gli impatti Climatici stanno aumentano di intensità, ...

Clima - a Belluno il record di surriscaldamento in Italia : arrivano carciofi - ulivi e vigne in alta quota : Vino d’alta quota, ulivi sui pendii delle Dolomiti e primizie orticole sono alcuni degli effetti provocati dai cambiamenti Climatici a Belluno che si classifica come la città Italiana piu’ colpita dal surriscaldamento con un aumento di 2 gradi delle temperatura nel 21esimo secolo (fino al 31 dicembre 2017) rispetto alla media annuale del ventesimo secolo secondo l’indagine realizzata dall’European Data Journalism Network (EDJNet). Da ...