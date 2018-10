Clima : Greenpeace - il pianeta è in fiamme - agire con urgenza : ... devono dimostrare di comprendere la scienza, agendo con l' urgenza che questa richiede. Ma abbiamo tutti un ruolo - precisa - Ogni persona deve fare tutto ciò che è in suo potere per cambiare rotta e ...

Greenpeace : manifestazioni in 15 città italiane per chiedere a Generali di diventare leader contro i cambiamenti Climatici : “Acqua alta in arrivo”, “cambiamenti climatici in corso”. Con questi messaggi i volontari di Greenpeace hanno manifestato quest’oggi in circa 15 città italiane, nei pressi di diverse agenzie di Assicurazioni Generali. “Il binomio cambiamenti climatici e Assicurazioni Generali – si legge in una nota – è presto spiegato: da circa un anno Greenpeace, in collaborazione con Re:Common e molte associazioni internazionali, chiede al ...