Clima - gli scienziati Onu lanciano l'allarme : misure epocali o sarà disastro : Da tempo oramai il tema del cambiamento Climatico sta assumendo un ruolo centrale e urgente anche nella politica internazionale perchè ci aspetta uno scenario a dir apocalittico dalle conseguenze ...

Il Nobel per l’economia agli effetti di tecnologia e cambiamento Climatico sulla crescita : Il premio Nobel per l’economia 2018 vaa William D Nordhaus (sx) e Paul M. Romer (dx) Il cambiamento climatico e l’innovazione tecnologica e i loro effetti sull’economia. Sono questi i campi di studio dei due economisti statunitensi che oggi hanno ricevuto dall’Accademia reale svedese delle Scienze il premio Nobel per l’economia. William D Nordhaus e Paul M. Romer sono i vincitori del prestigioso riconoscimento. Il ...

Clima - Ministro Costa : l’Italia sosterrà il taglio del 40% delle emissioni delle auto : In occasione della riunione del Consiglio Ambiente dell’Unione Europea, in programma domani, l’Italia sosterrà il taglio delle emissioni del 40% entro il 2030 per le auto nuove, con un obiettivo intermedio del 15% entro il 2025: lo ha reso noto il Ministro dell’Ambiente. “Dobbiamo mantenere l’ambizione il più alto possibile“, ha spiegato Costa, “noi partiamo con il giro di tavolo affermando che il 40% ...

Premio Nobel Economia a William Nordhaus e Paul Romer per gli studi su Climate change e innovazione : È stato assegnato a William Nordhaus e a Paul Romer il Premio Nobel per l'Economia 2018. A darne notizia è l'Accademia svedese, che premia gli economisti per il lavoro sul climate change e l'innovazione.Nelle motivazioni viene premiato Nordhaus per aver studiato l'inter-relazione tra i cambiamenti climatici e l'Economia, Romer per lo studio sulla crescita endogena, da cui sono emerse nuove ricerche sulle politiche che incoraggiano ...

Clima - l'allarme degli scienziati : temperatura su di 1 - 5 gradi? Rischiamo infezioni e malattie : Siamo sul baratro. Gli scienziati del Clima lanciano un allarme senza precedenti: bisogna adottare "misure senza precedenti" e trasformazioni "rapide" in settori come l'energia, l'industria e le infrastrutture per limitare il surriscaldamento a 1,5 gradi centigradi. In caso contrario, il surriscalda