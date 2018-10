Clima | con 1 | 5 °C in più | scenari catastrofici già nel 2040

Clima - esperti : 65 milioni di posti di lavoro con politiche green : In un rapporto da titolo “Unlocking the inclusive growth story of the 21st century, accelerating Climate action in urgent times” elaborato dalla Commissione mondiale sull’economia e sul Clima si è rilevato che “la storia della crescita del 21° secolo può sbloccare opportunità senza precedenti di un’economia inclusiva e sostenibile. I benefici dell’azione per il Clima sono più grandi che mai, mentre i costi ...

Premio Nobel Economia a William Nordhaus e Paul Romer per gli studi su Climate change e innovazione : È stato assegnato a William Nordhaus e a Paul Romer il Premio Nobel per l'Economia 2018. A darne notizia è l'Accademia svedese, che premia gli economisti per il lavoro sul climate change e l'innovazione.Nelle motivazioni viene premiato Nordhaus per aver studiato l'inter-relazione tra i cambiamenti climatici e l'Economia, Romer per lo studio sulla crescita endogena, da cui sono emerse nuove ricerche sulle politiche che incoraggiano ...

Clima - Legambiente sull’allarme IPCC : serve una rapida e profonda riconversione dell’economia globale : “Il rapporto del Comitato intergovernativo sui cambiamenti Climatici (IPCC), presentato oggi dimostra che molte delle disastrose conseguenze dei cambiamenti Climatici in corso possono essere evitate se si rispetta la soglia critica di 1,5 gradi centigradi. Si tratta di un obiettivo ambizioso che siamo, però, ancora in grado di raggiungere. Ma serve una rapida e profonda riconversione di tutti i settori dell’economia globale. Domani i ...

Clima - allarme degli scienziati : misure rapide contro il riscaldamento globale o sarà “povertà - siccità e inondazioni” : E’ necessario intraprendere soluzioni “rapide” e “senza precedenti” per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, altrimenti si aggraveranno i rischi di siccità, inondazioni, calore estremo e povertà per centinaia di milioni di persone sul pianeta: l’allarme è stato lanciato dagli esperti IPCC delle Nazioni Unite, riuniti in Corea del Sud. In 400 pagine di rapporto si parla di ondate di calore, estinzioni di ...

Sebastian Vettel - GP Giappone : “Era il posto giusto per sorpassare Verstappen. Clima in Ferrari? Difficile con questi risultati” : Sebastian Vettel ha ormai alzato bandiera bianca e ha praticamente dovuto dire addio al sogno di agguantare il titolo iridato. Il pilota della Ferrari si è dovuto accontentare della sesta posizione nel GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1: ora è a 67 punti di distacco da Lewis Hamilton quando mancano appena quattro gare al termine della stagione. Tutta l’amarezza traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky ...