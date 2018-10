Clima | allarme Onu | cambio di paradigma per evitare caos

Climate change - allarme dell’Ipcc : «Agire subito o sarà catastrofe» : L'obiettivo concordato a Parigi in pompa magna nel 2015 era quello di contenere l'aumento della temperatura globale a due gradi sopra i livelli precedenti alla rivoluzione industriale...

Clima - Legambiente sull’allarme IPCC : serve una rapida e profonda riconversione dell’economia globale : “Il rapporto del Comitato intergovernativo sui cambiamenti Climatici (IPCC), presentato oggi dimostra che molte delle disastrose conseguenze dei cambiamenti Climatici in corso possono essere evitate se si rispetta la soglia critica di 1,5 gradi centigradi. Si tratta di un obiettivo ambizioso che siamo, però, ancora in grado di raggiungere. Ma serve una rapida e profonda riconversione di tutti i settori dell’economia globale. Domani i ...

Cambiamenti Climatici - allarme dell’IPCC sul riscaldamento globale : tendenza “evidente anche in Italia” - +1 - 49°C nel 2018 : “E’ evidente la tendenza al surriscaldamento anche in Italia dove si è registrata una temperatura superiore di 1,49 gradi la media storica nel 2018 che si classifica come l’anno piu’ bollente dal 1800 in cui sono iniziate le rilevazioni“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr relativi ai primi nove mesi dell’anno in riferimento all’allarme degli scienziati del Gruppo intergovernativo di esperti ...

Clima - ecco il nuovo rapporto IPCC : gli scienziati lanciano l’allarme - rischi enormi se si supera la soglia di 1 - 5°C : Limitare il riscaldamento globale a 1,5°C richiede cambiamenti rapidi, lungimiranti e senza precedenti in tutti gli aspetti della società, afferma l’IPCC in un nuovo rapporto. Fornendo chiari benefici per le persone e per gli ecosistemi naturali, ha affermato l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), limitare il riscaldamento globale a 1,5°C rispetto a 2°C, potrebbe andare di pari passo con il raggiungimento di una società ...

Clima - drammatico allarme IPCC : «Ma quale 2100... Riscaldamento globale a +1 - 5 gradi già nel 2030»

Allarme Clima : temperature mondiali +1.5°C già nel 2040 : Il riscaldamento globale supererà il limite di 1,5 °C dai livelli pre-industriali nel 2040, se si continuerà a consumare combustibili fossili come ora. E’ quanto trapela sulla Bbc, che cita la bozza del rapporto dell’Ipcc, il centro studi sul clima dell’Onu. Lo studio è in discussione dal primo al 5 ottobre a Incheon, in Corea del Sud, e sarà pubblicato lunedì 8 ottobre, alle 3 ora italiana. Mantenere il cambiamento climatico ...