Clima | allarme degli scienziati | rischi enormi se si supera soglia +1 | 5 C

Clima - drammatico allarme IPCC : «Ma quale 2100... Riscaldamento globale a +1 - 5 gradi già nel 2030» : Iscriviti alla newsletter Il meglio delle notizie di finanza etica ed economia sostenibile Dichiaro di aver letto e accettato l' informativa in materia di privacy Gli obiettivi dell'Accordo di Parigi ...

Allarme Clima : temperature mondiali +1.5°C già nel 2040 : Il riscaldamento globale supererà il limite di 1,5 °C dai livelli pre-industriali nel 2040, se si continuerà a consumare combustibili fossili come ora. E’ quanto trapela sulla Bbc, che cita la bozza del rapporto dell’Ipcc, il centro studi sul clima dell’Onu. Lo studio è in discussione dal primo al 5 ottobre a Incheon, in Corea del Sud, e sarà pubblicato lunedì 8 ottobre, alle 3 ora italiana. Mantenere il cambiamento climatico ...