Claudio “Gallina” Golinelli | il “Gallo” | il Keith Richard italiano | anche se non suona la

(Di lunedì 8 ottobre 2018), meglio noto come il Gallo, è un personaggio unico nella storia del rock. In tanti lo identificano come ilse nonla chitarra, ma il basso. Il Mick Jagger del Gallo è Vasco Rossi, con cuida sempre. Tranne negli ultimi concerti di quest’anno, perché improvvisamente è stato ricoverato in rianimazione nell’ospedale di Udine e ha dovuto rinunciare all’intero tour. Era già accaduto per l’esibizione di Vasco sul palco del 1° maggio nel 2009, che il Gallo aveva visto piangendo sul letto di un altro ospedale. Aveva rischiatodi non poter essere allo storico Modena Park, perché ricoverato per un tagliando pochi giorni prima. In realtà, la vicenda del Gallo ha quasi del miracoloso. Un tumore ben radicato, una cura sperimentale che, su 21 pazienti, ha funzionato solo su di lui. Ogni volta che si pensa non ce la possa ...